Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati. I due, molto apprezzati dai fan di Uomini e Donne, hanno ufficializzato la loro rottura attraverso i social. Dopo diverse voci e la crisi confermata nelle ultime settimane, arriva ora la notizia ufficiale della fine della loro relazione. A parlare è stato il tronista, attraverso una storia sul suo profilo instagram. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Uomini e Donne, è finita la storia d’amore tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Quello tra Federico e Carola è stato uno dei troni più amati nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Il tronista aveva scelto la corteggiatrice nella puntata andata in onda il 16 marzo 2023, preferendola ad Alice. I due qualche mese dopo erano stati intervistati a Verissimo da Silvia Toffanin e avevano dichiarato di voler andare a convivere. Poi qualcosa è andato storto. Una settimana fa, Federico aveva pubblicato una storia:

“Non è una colpa averci creduto. Non mi sono mai nascosto. Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è!“.

Una frase che aveva fatto pensare ad una rottura tra i due, confermata oggi con una nuova storia su instagram nella quale Federico scrive:

“Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato ne tanto meno voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. Ma fare finta di niente non mi piace e ritengo sia giusto nei confronti delle persone che mi hanno seguito e sostenuto per mesi fare un po’ di chiarezza. Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola, ma evidentemente non è così! Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo. Fede”.

Tante scelte ‘scoppiate’

Quasi tutte le scelte dell’ultima stagione di Uomini e Donne si sono concluse male. Dopo Nicole e Carlo e Luca e Alessandra, ora è la volta di Federico e Carola terminare la loro storia. Solo Alessio e Lavinia stanno reggendo, i due sono andati anche insieme a vedere il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona di Napoli.