Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 20 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ennesimo litigio tra Gemma e Tina con l’opinionista che la paragona a Cicciolina.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà proprio di Gemma Galgani, ma anche delle prime esterne dei nuovi tronisti. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 20 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – A centro studio Angela e Stefano e le cose sono andate alla grande. Gianni è stupito: “ma vi siete visti una volta“, ma la dama si difende: “vorrei conoscerlo per bene“.

ore 15:00 – Gianni è contrariato dalla situazione tra i due: “ti presenti come un uomo per bene e poi sei la stessa persona che in uno studio televisivo dice ad una donna…” dice Gianni, ma Stefano si difende “l’ha detto anche lei. Continui a tirare questo argomento perchè non ne hai altri. Stai cercando di infangare il mio nome“.

ore 15:15 – E’ il momento del tronista Matteo che è uscito in esterna con Maria. La corteggiatrice napoletana è un vulcano: “sono stata bene, lui non è un mio prototipo. Ho frequentato altri ragazzi“. La corteggiatrice divide il pubblico in studio.

ore 15:30 – In studio ritorna Filiberto per la gioia di Tina. “Questa volta sono tornato in pace, ieri mi sono arrabbiato perchè non sopporto chi mi dà del bugiardo” – precisa il cavaliere, ma la dama si difende “quando esco da qui non mi vado a ricordare tutte le pazzie del parterre. Sono una donna molto intelligente perciò se ho detto questa cosa ci sarà stato un motivo”. Il cavaliere attacca la Cipollari: “se fossi Gemma ti salterei addosso”, ma l’opinionista “sai che ti dico nel pieno della mia maleducazioni sei un ciarlatano, un cantastorie, cialtrone“.

ore 15:40 – Si passa al tronista Joele che è uscito in esterna con Valentina, ma le cose non sono andate bene. “Con Valentina ho avuto modo di parlare bene, mi son trovato bene e come ho detto prima ‘non è stato l’imbarazzo di avere una ragazza davanti’, ma la situazione” – precisa il tronista.