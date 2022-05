Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne contro il cavaliere Gianluca. Durante l’ultima puntata del dating show di successo di Canale 5 (qui la diretta con il commento live) il cavaliere a centro studio racconta le sue conoscenze con tre dame del parterre: Sara, Stefania ed Alberta.

Maria De Filippi a Uomini e Donne fa nero Gianluca

A Uomini e Donne Maria De Filippi si conferma l’unica e indiscussa regina capace di asfaltare un cavaliere definito “falso” da diverse corteggiatrici. A centro studio Gianluca si confronta con la dama Sara “bocciata” solo per la sua età. La differenza di età, infatti, è il motivo che ha spinto il cavaliere a interrompere la conoscenza anche se la dama racconta una versione completamente diversa.

“Dopo questo incontro ha continuato a chiamarmi e massaggiarmi” – racconta Sara – “molto più di me. Non so per quale motivo mi hai cercata visto che mi hai messo in cattiva luce”. Non solo, la dama racconta in studio del bisogno fisico del cavaliere che necessita “almeno di 3 volte al giorno”. Una necessità fisica che il cavaliere non nasconde: “ma a chi è che non piace?”.

La discussione prosegue con Sara che lancia un dubbio sulla sincerità del cavaliere: “ha delle frequentazioni al di fuori del programma”. Anche Biagio interviene per rivelare: “abita a 2km di distanza da me, tutti lo conoscono, ha proprio il vizio con tutte le donne. Non hai una buona reputazione“. Il peggio però deve ancora arrivare per il cavaliere smascherato in diretta dalle altre due dame Alberta e Stefania: “sei un bugiardo”.

Uomini e Donne, il video del botta e risposta tra Maria De Filippi e il cavaliere Gianluca

Per Gianluca poco dopo anche la batosta di Maria De Filippi che, presa dalla discussione, interviene. “Quanti anni hai Sara, scusa se te lo chiedo?” – domanda la padrona di casa alla dama che replica “61”. Allora la De Filippi stuzzica Gianluca: “con me ci usciresti tu?” e il cavaliere senza remore dice “si!”. La conduttrice allora ribatte: “io ne ho 60, sono i soldi che cambiano. Che cambiano?”.

Il cavaliere cerca di difendersi: “assolutamente no, io lavoro, ho il mio lavoro, ma ci sta fisicamente chi se li porta un pò meglio e chi peggio” con la De Filippi che rivolgendosi a Sara dice: “mi spiace allora fai più ginnastica“.

Ecco il video con le parole di Maria De Filippi che asfalta Gianluca: