Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 9 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida e Riccardo ancora protagonisti.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi dovrebbero tornare in studio Isabella e Fabio. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Alessandro. Dopo la puntata Pinuccia si sfoga in camerino delusa dal comportamento del cavaliere novantenne. “Non mi piacciono queste cose” – dice la dama in lacrime – “guarda quasi voglio andare a casa. Non posso vedere che arriva una e poi l’altra. Mi vuole bene o no? E’ un ciarlatano, non è un uomo serio. Mi fa solo soffrire“.