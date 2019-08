Uomini e Donne: Costantino Vitagliano al Trono Over? Le ultime news

Tra qualche settimana riprenderà la messa in onda dei programmi che ci tengono compagnia durante l’anno. Tra questi anche il dating show di Maria De Filippi: Uomini e Donne. C’è grande attesa per le novità che ci proporrà Queen Mary e la redazione del programma che, in verità, in questa estate rovente, è stata oggetto di critiche da parte di ex tronisti e corteggiatori.

Uomini e Donne da settembre su canale 5: Costantino Vitagliano nel Trono Over?

Tra le grandi sorprese che potrebbero prospettarsi all’orizzonte c’è il ritorno (gradito?) del primo tronista di Uomini e Donne, che all’epoca del trono riscosse un successo stratosferico, tanto da guadagnarsi interviste, ospitate negli show televisivi e molte serate! A chi ci riferiamo? Ovviamente a Costantino Vitagliano che tenne tutti con il fiato sospeso per la sua scelta, che ricadde poi su Alessandra Pierelli. Il pubblico era totalmente affascinato e soggiogato dal fascino della coppia che rimase insieme qualche tempo, per poi lasciarsi definitivamente.

Il successo che ebbe Costantino fu enorme, è decisamente il tronista per antonomasia: bello, dannato, irraggiungibile ma con una fragilità di base che negli anni abbiamo notato tutti. Di anni ne sono passati parecchi da quell’esperienza, ben dieci e nel frattempo Costantino è diventato papà- la modella Elisa Mariani, lo ha reso padre della piccola Ayla- ma in amore non ha trovato ancora la sua anima gemella.

Le parole di Costantino Vitagliano al settimanale DiPiù

Recentemente, l’ex modello, ha rilasciato delle dichiarazioni al settimanale Di Più, dove afferma che gli piacerebbe ripercorrere l’esperienza di Uomini e Donne, ora che ha una maturità diversa e sicuramente dedicherebbe più attenzione a trovare l’amore che al successo.

“Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over- dichiara Costantino- perché ovviamente non sono più un ragazzino.

Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore”

Oggi l’ex tronista ha 45 anni ma per lui pare che il tempo si sia fermato: sempre bello e affascinante potrebbe essere la versione 2.0 di Giorgio Manetti che per circa tre stagioni è stato protagonista del programma assieme all’inossidabile Gemma, e poi da single corteggiatissimo da numerose donne.

Uomini e Donne, Trono Over: il ritorno di Costantino Vitagliano?

Insomma, il programma della De Filippi potrebbe chiamare a se vecchi pupilli, come Costantino anche per mettere a tacere le voci sulla redazione che a detta di alcuni ex tronisti e corteggiatori propinerebbe storie finte.

Ma un vecchio proverbio recita: “quando la volpe non arriva all’uva dice che è acida…” Questo per dire che molti partecipano al programma abbagliati da un successo immediato che solo la tv ti regala, ma poi se non hai un particolare talento, scompari nell’oblio, e di certo la redazione di Uomini e Donne, non ne ha nessuna colpa!!