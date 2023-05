Chiusura anticipata per Uomini e Donne di Maria De Filippi: il dating show più seguito ed amato del piccolo schermo chiude i battenti con largo anticipo. Al suo posto però arriva una bella sorpresa per i telespettatori: si tratta di “Uomini e Donne Story”, una sorta di best of con tutti i momenti più belli.

Uomini e Donne chiude: al suo posto arriva “Uomini e Donne Story”

Uomini e Donne è pronto a salutare i telespettatori con l’ultima settimana di messa in onda per l’edizione 2022-2023. A sorpresa il dating show di successo di Canale 5 chiude i battenti venerdì 12 maggio con l’ultima puntata di questa stagione. Durante le puntate in onda in questi giorni scopriremo la scelta di Luca Daffrè che ha sorpreso tutti uscendo dal programma con una delle sue corteggiatrici in un modo assolutamente inedito! Non solo, spazio anche alla scelta di Nicole che, indecisa fino all’ultimo tra Andrea e Carlo, alla fine ha scelto con il cuore.

Ma non finisce qui, visto che prima del gran finale scopriremo anche l’evolversi delle conoscenza del Trono Over. Nessun cavaliere e/o amore per Gemma che trascorrerà l’estate da single, mentre Riccardo ha concluso il suo percorso con un altro scivolone che ha fatto arrabbiare anche la padrona di casa. Ma come mai quest’anno il programma chiude prima rispetto allo scorso anno? Il motivo sembrerebbe legato alla nuova stagione di Temptation Island, il reality show dei sentimenti che tornerà in onda su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Uomini e Donne Story: quando va in onda su Canale 5?

La scelta di chiudere prima Uomini e Donne se da un lato deluderà i telespettatori dall’altro potrebbe rallegrare gli affezionati, visto che da lunedì 15 maggio 2023 ci sarà una bella sorpresa. In attesa della nuova edizione di “Temptation Island“, infatti, Maria De Filippi ha pensato bene di fare compagnia ai milioni di telespettatori con uno speciale “best of” del dating show di Canale 5.

Si tratta di “Uomini e Donne Story” in onda dalle 14.45 di lunedì 15 maggio 2023 su Canale 5. Sarà una bella occasione per rivivere i momenti più belli di questa lunga e fortunata edizione che ha visto sbocciare tantissimi amori!