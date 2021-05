L’ex tronista di Uomini e donne, Gianluca De Matteis, è al centro dell’attenzione mediatica per un brutale incidente stradale che lo ha visto protagonista mentre era alla guida di una moto. Confidando al web il suo incidente, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi non ha quindi risparmiato particolari shock sull’accaduto. Ha in particolare fatto sapere di aver tamponato un gatto di passaggio, in strada.

Gianluca De Matteis rivela l’incidente shock dopo Uomini e donne

Tra le stories postate nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale Instagram, Gianluca De Matteis ha postato un racconto scioccante dell’incidente che lo ha visto protagonista in questi giorni. L’ex volto tv di Uomini e donne ha quindi fatto sapere di aver tamponato un gatto in curva, mentre era alla guida della sua moto in strada. Il giovane fisioterapista dal fascino latino è poi entrato nei dettagli, facendo sapere di non aver accusato grandi danni alla sua incolumità per via della caduta dalla moto, ma di essere alquanto furioso per i danni riportati del suo mezzo.

Singolare e alquanto curioso è inoltre il particolare che Gianluca De Matteis ha riferito ai più curiosi, che gli hanno chiesto aggiornamenti del gatto che lui ha investito con la moto. “A quelli che chiedono del gatto… ha 7 vite… oggi, dopo di me, ne avrà una in meno. Si è alzato ed è andato via. Peace”, sono le dichiarazioni shock che l’ex tronista dai capelli ricci ha rilasciato sul quadrupede investito, lasciando di sasso il popolo del web.

Le condizioni di salute dell’ex tronista aggiornate

A seguito dell’incidente, Gianluca De Matteis ha fatto sapere che le sue condizioni hanno subito un aggravamento. Per via della caduta dalla moto, infatti, il fisioterapista ha subito del notevole gonfiore al ginocchio con il quale è caduto a terra dalla moto. Il che gli ha reso difficile camminare senza riscontrare qualche problema.

Il dettaglio è stato comunicato dall’ex tronista, ancor prima che lui si recasse al pronto soccorso per opportuni accertamenti. Così come ha fatto sapere De Matteis, Gianluca non ha riportato alcuna frattura. Intanto tra le stories su Instagram, De Matteis appare insieme alla madre, in occasione dei festeggiamenti della festa della mamma.