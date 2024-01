Occhi puntati su Uomini e Donne e le anticipazioni della registrazione di oggi, lunedì 8 gennaio 2024. Il programma è appena tornato in onda su Canale 5 e nel mentre negli studi Elios di Roma si stava registrando una nuova puntata. Cosa ci dicono le talpe di Amici News? Cosa è accaduto in studio dopo le Feste di Natale? Ci sono nuovi scoop? Da Verissimo abbiamo avuto la conferma che non appena Alessandro dirà di voler conoscere Cristina, Roberta abbandonerà la trasmissione. Poi? Durante le feste Alessandro è stato visto insieme a Cristina? Scopriremo qualcosa in più su di loro?

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 8 gennaio: una lite furiosa con Alessandro

Dal ritorno in studio di Armando e Roberta alla lite furiosa di Ida e Armando e Gianni con Alessandro Vicinanza. La puntata di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni che emergono dalla registrazione, è stata davvero ricca di colpi di scena e di momenti che ci faranno rimanere incollati alla tv.

Cerchiamo di capire di più. Roberta aveva abbandonato lo studio quando Alessandro aveva deciso di frequentare Cristina sottolineando che non le interessava essere seconda, non voleva più che nessuno le togliesse tempo, non le desse importanza e non si dedicasse a lei. Armando, invece, dopo il rientro, era sparito a causa di un incidente. Entrambi oggi hanno fatto il loro ingresso nuovamente in puntata.

La lite, invece, si è scatenata tra Armando e Ida e Alessandro. Quest’ultimo è uscito piangendo dallo studio. Armando e Alessandro sono quasi venuti alle mani. Si sono insultati in tutti i modi possibili. Probabilmente gran parte della lite verrà “censurata” con dei bip.

Tina Cipollari è stata l’unica a difendere Alessandro e Maria De Filippi se l’è presa con lei perché doveva smetterla di difenderlo anche quando diceva cavolate gigantesche.

Armando ha litigato anche con Cristina così come Roberta. Secondo quest’ultima Cristina è stata davvero falsa. Prima la rassicurava dicendo di non essere interessata ad Alessandro e poi invece ci è uscita. Anzi, visto il racconto dei due, si è saputo che durante le feste sono usciti insieme e hanno dormito insieme, senza però avere rapporti.

Altra news? Pare proprio che Maria De Filippi abbia detto ad Armando che lui ha i fianchi grossi e Barbara si è scapicollata dalla sedia, con la mano alzata, per parlare, ma non le hanno aperto il microfono. Cosa avrà voluto dire la dama del trono over?

Lo spazio per il trono classico: cosa è accaduto?

Cosa è accaduto nel trono classico? In questa registrazione assolutamente nulla. Il tempo è stato dedicato alle liti e ad Alessandro e Cristina oltre che a Ida e Armando. Brando e Cristian erano presenti, ma sono rimasti dietro le quinte in attesa. Sapremo qualcosa su di loro nelle prossime registrazioni.