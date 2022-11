Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 4 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Lavinia, ma anche di Gemma. La dama pronta a conoscere il nuovo cavaliere Allessando? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 4 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con l’ennesimo scontro tra Armando e Alessandro.

"Io penso che Roberta sia molto possessiva" #UominieDonne

ore 15:00 – Alessandro si confronta con Ida dopo le parole di Roberta. Maria De Filippi cerca di fargli capire il punto di vista della Platano: “lei si sente seduta lì con Roberta che dice determinate cose“. La dama è contrariata dal comportamento di Alessandro: “tu mi ha detto delle cose ed ora se voglio le dico“, ma il cavaliere “le ho fatto anche leggere il cellulare“. Tina e Gianni invitano Ida a parlare e a dire cosa ha detto Alessandro.

ore 15:15 – Ida è confusa e non sa se vuole proseguire la conoscenza con Alessandro. “Lei non mi crede mai” – dice il cavaliere con la dama “ci sono un mucchio di casini“. Allora Alessandro decide di andare via dal programma, ma Ida lo ferma.

Secondo voi Gemma a chi avrà lasciato il numero di telefono? #UominieDonne

ore 15:30 – Si passa a Gemma. La dama si sta sentendo con Franco che è interessato anche a Stefania. “Siamo usciti a cena piacevolmente, ho scoperto che c’è una parte molto dolce di lei e molto forte” – dice il cavaliere su Stefania. Il cavaliere su Gemma: “è stata una rivelazione incredibile, ho accettato il suo numero con molto piacere. Ci siamo sentiti spesso“.

ore 16:00 – E’ il momento di Federica. La tronista ha cercato Federico. Il corteggiatore è tornato in studio: “quando vedo che sprechi il tempo con persone, non faccio nomi tanto si capisce, che non danno valore a te.” Lei ribatte: “a me piace il tuo essere, che sei così fumantino, ma esserlo a 30 anni per me vuol dire avere anche testa. Tu mi piaci, ma nel momento in cui tu sei qui mi aspetto dall’altra parte un comportamento diverso“.