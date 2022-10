Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 25 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si riprenderà dal trono classico di Federico e Fede. Non solo, spazio al Trono Over con Ida Platano e Alessandro. Cosa sarà successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 25 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Tina che promuove il suo libro “Piume di struzzo”. Intanto Maria De Filippi rivela che Roberto ha chiamato la redazione per avvisare che non sarà più presente in studio. Silvia: “non sta a me dirlo, mi ha avvisato che avrebbe parlato con la redazione“, mentre Gemma “non l’ho più sentito da giorni. Durante la telefonata era stato particolarmente lusinghiero, ma non mi aveva detto che non sarebbe più venuto“.

Roberto ha deciso di lasciare il programma e Silvia spiega il perché…. #UominieDonne pic.twitter.com/wtR3lss9Az — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 25, 2022

ore 15:00 – Tina pretende che Gemma provi a chiamare Roberto per vedere se il cavaliere le risponde. Intanto a centro studio Alessandro e Ida. La dama: “ci siamo visti ieri e mi ha dato tante spiegazioni, anche su Roberta.

“Quando eri con lei pensavi a me….” #UominieDonne pic.twitter.com/LafsuL9nQM — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 25, 2022

ore 15:15 – Scontro tra Ida e Roberta. “Tu mi chiami “ammoscia pal*e” – dice la Platano che litiga con Roberta che conferma “non lo dico solo io che sei moscia, ma tutta Italia. Scendi che non esisti solo tu”. “Ricordati che sei uscita con tutti i miei ex, ti manca solo mio marito, te li sei fatti tutti” – ribatte la Platano – “se una mi manca di rispetto, io dopo non ci vedo più”. Poi è il momento di Riccardo che si scontra con la ex.

ore 15:30 – Volano stracci tra Ida e Roberta. Maria De Filippi invita le dame a calmarsi. A centro studio è il momento di Alessandro, Pinuccia e Rosalia. Il cavaliere precisa che prova amicizia per entrambe le dame, ma Pinuccia “ma possibile che tu possa provare solo amicizia? Sono stanca, un pò ci sono, un pò non ci sei, poi ti allontani“.

Una cena a tre per Alessandro, Rosalia e Pinuccia 💛#UominieDonne pic.twitter.com/veGPeqtdV6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 25, 2022

ore 16:00 – Alessandro conteso da Rosalia e Pinuccia. Il cavaliere dopo aver detto di voler uscire con entrambe cambia idea sotto consiglio di Maria De Filippi e alla fine balla con Rosalia. La De Filippi sclera: “Alessandro vuole stare da solo, non vuole né te né Rosalia, è colpa mia che lo faccio venire. Viene qua perché lo invito io, quindi dillo a me. A me fa piacere vederlo, lui vede solo me”.