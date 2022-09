Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022 in onda su Canale 5.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni ci sarà la presentazione della nuova tronista Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. La bella napoletana attirerà le attenzione di un cavaliere. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 21 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Sara vorrebbe continuare a frequentare Davide fuori dal programma! Che ne pensate della sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/rZwIQi3VTa — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 21, 2022

ore 14:45 – A centro studio prosegue il confronto tra Davide e Sara. La dama vuole uscire dal programma, ma il cavaliere no: “oggi non sono innamorato. Ho voglia di viverti“. Tina è una furia: “oggi esci da questo studio con lei o da solo. Qui si viene a cercare un compagno/a. Adesso esci, la vuoi o non la vuoi sono caz*i tuoi“.

“Io ho intenzione di viverti, però non sono innamorato…” #UominieDonne pic.twitter.com/kwFDOxqSD7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 21, 2022

ore 15:00 – Alla fine Davide decide di lasciare il programma con Sara. La dama: “mi sono sentita molto amata, abbracciata, ma ho bisogno di uscire per tanti motivi, anche perchè le cose hanno un percorso e ad un certo punto è giusto che cambi. A prescindere da lui, vorrei lasciare la trasmissione“.

Claudio cerca una donna che lo faccia impazzire ed è pronto per questa nuova esperienza a #UominieDonne pic.twitter.com/vs9WpAfUBI — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 21, 2022

ore 15:15 – E’ la volta di Claudio, che si presenta al parterre: “sono giovane, ma ho avuto relazioni con donne più grandi“. Tina ha subito da ridire sul cavaliere.

ore 15:30 – Si passa a Ida. In studio arriva anche Riccardo. “Ho provato a chiamarla, mi ha cancellato ovunque. Questa è la donna che diceva di amarmi” – dice il cavaliere. La dama dice la sua: “mi ha chiamato, ti ho ascoltato. Poi quello che pensi oggi di me sinceramente non mi interessa. Non devo aspettare più niente, il mio tempo per te è finito”.

Lavinia fa il suo primo ingresso da tronista! In bocca al lupo per questo percorso 🍀 #UominieDonne pic.twitter.com/kkfjyjp2Ta — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 21, 2022

ore 15:45 – E’ la volta della prima tronista. Si chiama Lavinia.

Lavinia e Federica scambiano quattro chiacchiere con i corteggiatori ORA su Canale 5! Qualcuno avrà lasciato il segno? #UominiDonne pic.twitter.com/8V2Swk034T — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 21, 2022

ore 16:00 – Poi è la volta di Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e vecchia conoscenza di Tina Cipollari. In studio entrano i primi corteggiatori.