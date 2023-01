Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni della puntata di oggi si parlerà del Trono Over. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 gennaio 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Cristina. Per la dama c’è Salvatore, un nuovo cavaliere, ma la dama non è interessata: “ti ringrazio tanto, ma non c’è stata questa empatia“.

ore 15:00 – Poi è la volta di Vito. Il cavaliere è uscito con Elena: “abbiamo fatto solo due uscite, mi avesse chiesto la terza sarei uscita subito. Ti sembrerà patetica perchè fosse non hai interesse nei miei confronti, ma è successo un fattaccio all’inizio del mese e ho capito che non avesse un forte interesse nei miei confronti. Sono venuta qui per trovare il sorriso che ho perso per anni e per provare emozioni”. Purtroppo il cavaliere non prova lo stesso interesse verso la dama.

ore 15:15 – Vito propone a Elena di ballare dopo averle detto che non è interessato e la dama accetta. Gianni è stupito: “non tanto da lei, ma lui: se non hai interesse per lei perchè la inviti a ballare?”.

Lavinia vuole delle risposte da Alessio! #UominieDonne pic.twitter.com/UMZ3UtTEpv — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2023

ore 15:30 – Si passa al trono di Lavinia. La tronista aveva una sola esterna a disposizione ed è uscita con Alessio il “rosso” e i due si sono baciati. Alessio il moro lascia lo studio. Lavinia lo insegue e i due litigano all’esterno dello studio.

Carola, in lacrime, dopo aver visto l’esterna di Alice e Federico… #UominieDonne pic.twitter.com/XezKXtFGg0 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2023

ore 15:45 – E’ il momento di Federico. Anche il tronista aveva una sola possibilità di scelta ed è uscito in esterna con Alice. Carola in studio reagisce molto male alla loro esterna scoppiando a piangere e il tronista cerca di rincuorarla: “mi spiace vederla così“.

Una risposta che Alice proprio non si aspettava! #UominieDonne pic.twitter.com/S6px6JmTfC — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 18, 2023

ore 16:00 – Confronto in studio tra Carola e Federico. Alice si alza e chiede di potersi preparare un caffè con Gianni che apprezza il gesto, anzi le chiede di preparargli un caffè macchiato!