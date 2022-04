Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 8 aprile 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma ci riprova con Franco, ma viene nuovamente rifiutata.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Alessandro e Federica, ma anche del trono di Luca. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 8 aprile 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con un duro scontro in studio tra Ida e Alessandro.

ore 15:00 – Tina contro Ida: “ti innamori ogni giorno dai! Fa comodo anche a te stare qui” e la dama si difende “sono delle aziende che mi contattano per sponsor. Non ho mai avuto bisogno di nessuno, non ho mai preso in giro le persone”. L’opinionista ribatte: “allora perchè lo fai? Per apparire? E’ ancora peggio” con la Platano che replica “lo faccio anche senza avere un denaro in cambio“. Maria De Filippi se la prende con Diego e Alessandro: “sentite Tina che ha detto che Ida è venuta con te per un fatto economico e voi state zitti. E’ terribile questa cosa“.

ore 15:15 – Riccardo contro Alessandro, ma Tina lo difende: “è arrivato San Riccardo dalla Puglia. Siete delle banderuole”.

Luca ha portato in esterna solo Aurora e Soraia ha qualcosa da dirgli… #UominieDonne pic.twitter.com/OtCJY8yBhe — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 8, 2022

ore 15:30 – Si passa al trono di Luca. Il tronista è uscito in esterna con Aurora.

Soraia, Lilli o Aurora: secondo voi chi sceglierà Luca? #UominieDonne pic.twitter.com/X39bPuZX46 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 8, 2022

ore 15:45 – Soraya ha paura di perdere Luca. Il tronista è sempre più indeciso tra le corteggiatrice. Chi sarà la sua scelta?

“Ho paura di rovinare tutto…” Cosa fareste voi al posto di Lilli? #UominieDonne pic.twitter.com/rt4QXaXAH5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 8, 2022

ore 16:00 – Anche Lilli ha paura di rovinare tutto con Luca. Come andrà a finire?