Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma scopre che Massimiliano è uscito anche con Nadia e che prova verso di lei solo un’interesse di amicizia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni spazio a Ida Platano. Per la dama nuovi corteggiatori in studio. Cosa farà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 27 gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata parte con Ida a centro studio con Andrea. La dama non è molto presa dal cavaliere.

ore 15:00 – Tina riprende Ida: “purtroppo hai lo stesso difetto di Gemma, correte ancora dietro il colpo di fulmine con le quindicenni. Frequentale le persone, anche tu non hai l’età di lei, sei una donna matura, dovresti andare oltre questa cosa che quando vedete un uomo subito il fuoco“. In studio si torna a parlare di Riccardo: “è stato un grande amore” precisa la dama.

ore 15:15 – A centro studio si parla della conoscenza fra Nicola e Olga. “Sei una bugiarda” – dice il cavaliere – “sei venuta per entrare in trasmissione, non per conoscere me“. Il cavaliere cercava un contatto fisico, ma la dama non si è concessa. In studio si discute.

ore 15:30 – Si passa a Piera che è uscita con tre cavalieri: Giuseppe, Piergiorgio e Andrea. La dama interrompe subito la conoscenza con Piergiorgio: “sento che è più una complicità d’amicizia, mi hai fatto ridere tantissimo, ma sono qui per cercare altro“. Con Giuseppe le cose sono andate meglio: “è stato molto carino, siamo uscito subito la prima sera. E’ stato una scoperta, non è il mio genere di uomo, ma è una persona bella e originale“. La dama è andata anche oltre: “c’è stato anche un contatto fisico, ma non ho sentito niente”. Infine Andrea: “mi ha colpito subito, ieri sera ci siamo sentiti e abbiamo deciso di fare colazione. Sono stata benissimo”.