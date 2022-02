Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un nuovo corteggiatore per Gemma, ma Tina è convinta che la dama l’abbia tenuto controvoglia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni scontro tra Armando e Diego, ma anche novità sul trono di Matteo. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 18 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Gemma è uscita in esterna con Antonio.

ore 15:00 – Tina commenta “che bella serata Gemma eh” con la dama che è senza voce “lei continua a farmi gli scherzi dietro le quinte“. Il cavaliere domanda alla dama se è interessata, ma la Galgani: “sei stata tanto carino, ma…”. Tina e Gianni intervengono: “non volevi vedere qualcos’altro, lui non ti piace“. La Cipollari: “se un uomo ti piace, l’avresti tenuto. A lei questo signore non è piaciuto dal primo istante che l’ha visto, l’ha tenuto tanto per perdere tempo e poi quando non allaccia nulla la colpa è mia, ma la colpa è sua!“.

ore 15:15 – Gemma vuole sapere come procede la conoscenza fra Nadia e Massimiliano: “sono andati oltre? Oppure c’è stato un solo bacio?“, con la dama che replica “lo racconteremo se ci andrà. Vuoi sapere come è nudo?“. Tina interviene: “ma cosa interessa a te? Sei in lista d’attesa?”. Massimiliano dal parterre interviene: “ci siamo baciati, ci siamo persi tra di noi. Cosa dobbiamo dire, stiamo vivendo questa storia”. Nadia ironizza: “stasera viene da me, siete tutti invitati“. Tina sbotta: “hai fatto la stessa cosa con Isabella, intanto lei si è fidanzata ed uscita dal programma. Tu sei qui da 15 anni a fare la mummia e nessuno ti vuole“.

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Giovanni e Sara. I due sono usciti, ma Tina ha già da ridire alla la dama: “Sara è l’acqua cheta, la tipologia di donna che ruba il compagno all’amica“, ma Sara si difende: “non è così, non ho mai rubato l’uomo ad un’amica” e Gemma interviene “sono altre le acque chete” facendo riferimento a Nadia. La Cipollari poi attacca il cavaliere: “ma solo io ho capito perchè sta qui? Sei finto, sei qui per altro”.

ore 15:45 – Si passa al Trono di Matteo. In studio torna Federica: “voglio andare un attimo indietro per spiegarti le cose. Porti in esterna per la quinta volta Denise e la baci pure che ti devo dire? Quando sei venuto fuori, mi sono sentita in difficoltà e sono andata via. Mi aspettavo tu venissi a prendermi“.

ore 16:00 – Matteo si confronta con Federica. Cosa succederà?