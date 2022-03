Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 16 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro tra Armando e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora di Ida e Alessandro. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 16 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Tina è convinta che a Sara non interessi Luigi! La pensata come lei? #UominieDonne pic.twitter.com/U7nwF4Zr0n — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 16, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con Tina che cerca di propinare un nuovo cavaliere a Gemma. La dama ha notato il signor Luigi, ma peccato che è uscito con Sara.

Luigi ammette di essere stato egoista nei confronti di Sara… La dama gli darà un’altra possibilità? #UominieDonne pic.twitter.com/SMsAkBKO0d — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 16, 2022

ore 15:00 – Sara è uscita con Luigi. L’incontro non è stato dei migliori per dei problemi personali della dama. “Non mi aspettavo andasse così, se uno non fa un sorriso, non fa un apprezzamento” – dice il cavaliere che aggiunge – “nel giro di due ore la cosa si era già compiuta perfettamente. Basta anche il modo in cui uno guarda una persona“. La dama si difende: “non mi piace questa arroganza in una giornata che era tutt’altra, avrei dovuto chiamarti e dirti ‘mi dispiace e non vengo‘”. Tina difende il cavaliere: “tu sei arrogante con lui, ma dove sta il gesto egoistico se questo signore voleva farti compagnia anche al pronto soccorso? Avrei apprezzato il gesto“.

ore 15:15 – Sergio e Daniela sono usciti insieme, ma c’è stata una domanda che ha fatto calare il gelo. “Non ho detto quanti soldi prendi per stare seduta là” – precisa il cavaliere con la dama che precisa: “mi hai fatto una domanda molto precisa: quanto ti pagano? Al che io ovviamente ti ho detto che non mi pagato e tu non sei stato soddisfatto e mi hai detto ‘non mi dire che Armando non prende nulla‘”. Il cavaliere si difende: “era una domanda a cuor leggero, che non ha importanza nella conoscenza“. Tina: “sei soddisfatto delle tue indagini? Adesso è finita, puoi andare“.

Ecco come vanno le cose tra Ida e Alessandro… #UominieDonne pic.twitter.com/wh31gsVBDq — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 16, 2022

ore 15:30 – A centro studio Ida e Alessandro. “Voglio vivermela, anche se sono combattuta, ho ancora dei dubbi” – dice la dama. Il cavaliere: “l’ho visto titubante nell’andare il weekend Palermo“, ma la dama “ho un figlio devo organizzarmi“, ma Tina interviene “con Riccardo non era così. Quando vi va mettete in mezzo i figli. Tu la storia con lui non l’avrai mai, ma non solo con lui, ma con tutti. Tutte le settimane ti siedi là e c’è un problema, ma che vai cercando?”.

“Io penso che lui stia utilizzando il tuo personaggio” #UominieDonne pic.twitter.com/7HeTPMbZf2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 16, 2022

ore 15:50 – Intanto Armando si scaglia contro Alessandro ma Tina lo difende “sei una donna di bassa lega, ma come ti permetti di far offendere l’uomo che ti piace da lui? Alzati e digli ‘stai al posto tuo‘”. Ida sta sbagliando ancora una volta?

ore 16:00 – Si balla tutti appassionatamente. Intanto fuori Ida e Alessandro litigano ancora!