Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto fra Daniela e Giovanni e lo scontro tra Daniela e Sara.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del tronista Matteo. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 16 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da Alessandro e Pinuccia.

Pinuccia spiega il suo punto di vista… #UominieDonne pic.twitter.com/2D6wLzNXUU — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 16, 2022

ore 15:00 – Pinuccia in studio “rompe” con Alessandro: “sono contenta, abbiamo fatto dieci esterne, ma questo uomo per me è solo un amico e basta“. Il cavaliere: “lasciamo perdere va“. In studio Gianni: “devo pensare che Pinuccia l’ha trattato male come ha raccontato“, ma la dama “mi dispiace, gli volevo bene, ci trovavamo bene in compagnia, mi è mancato un pò, ma è duro lui“.

Prosegue la conoscenza tra Ida e Alessandro! Voi come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/jBO3tmuway — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 16, 2022

ore 15:05 – A centro studio Alessandro e Ida. “Sta andando bene, fino ad adesso sono ancora contenta, euforica, ci sentiamo sempre” – dice la dama – “ho parlato anche di argomenti che sono ideali di vita, anche se in questa cosa siamo un pò diversi“. Il cavaliere: “le ho detto di viverci e conoscerci bene. All’inizio di una conoscenza a me piace andare di empatia e accantonare tutti i pensieri che vengono dopo“. Ida ha ricevuto dei fiori da uno sconosciuto e Tina: “non è Riccardo, non è lui“.

ore 15:15 – Intanto Diego si confronta con Alessandro: “ho voluto far capire che Ida è una persona che può provare sentimenti. Ma che stai a cerca? Stai conoscendo Ida e parli con me?”. Ida: “potevi raccontare tutto, ma ha detto che eravamo nel letto insieme. Tu hai tirato questo argomento: tu sei arrivato a quel punto con me solo per un trofeo, volevi solo portarmi a letto. Ida non ti serviva a niente“. Poi la dama rivela: “c’è un post su Facebook, subito dopo che tra noi era chiusa. Questa signora ti parla di me come di una donna di facili costumi, questo post io l’ho salvato, lui non l’ha mai cancellato, non può mettere mi piace ad un messaggio in cui quella signora parlava male di me“.

ore 15:30 – Per Ida c’è un nuovo corteggiatore: Matteo. La dama non ha problemi a farlo entrare nonostante la conoscenza con Alessandro. La dama: “ero molto curiosa, non mi provo di conoscere altre persone. Non sono innamorata, mi trovo bene con Alessandro, ma non è ancora amore da parte di entrambi“.

Denise ha scelto di non tornare più: ecco qui le sue motivazioni… #UominieDonne pic.twitter.com/O0OJHv8jHt — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 16, 2022

ore 15:45 – Si passa al Trono di Matteo. Il tronista è rimasto senza corteggiatrici: sia Denise che Federica non sono in studio. “Avevo molta aspettativa, non so cosa devo fare” – dice Matteo a Maria De Filippi che lo rincuora “adesso, non puoi fare niente“.

Cosa farà Matteo a questo punto? #UominieDonne pic.twitter.com/MiIMWQePd4 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 16, 2022

ore 16:00 – E’ il momento del trono di Luca. Il tronista è uscito in esterna con Camilla, ma le cose non sono andate benissimo. “Mi sono dato una possibilità nel poterla conoscere, ma scatta o non scatta” precisa il tronista.