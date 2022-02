Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 1 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro fra Matteo e Armando per la corteggiatrice Denise.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà del trono di Luca e della segnalazione su una corteggiatrice. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 1 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con lo sfogo di Ida dopo aver sentito il nome di Diego. “Un amore così non l’ho mai riprovato” – dice la dama.

Siete d’accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/Y6bBxKffTF — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 1, 2022

ore 15: 00 – Tina riprende Ida: “se tu provi ancora queste cose e ci piangi, vuol dire che ‘la lingua batte dove il dente duole’. Evidentemente tu sei ancora presa da quell’uomo e non ne sei uscita“. La dama: “con Riccardo non ci sono stati momenti solo brutti, ma anche bellissimi. Io ci riprovo ma penso ‘riproverò ancora quelle cose?’ Se oggi mi viene da piangere…” ma la Cipollari interviene “non sei pronta, ma con quale stato d’animo apri la porta all’amore?”.

ore 15:05 – In studio si parla di Ida e delle sue conoscenze. Armando la difende: “lasciatela in pace, se una persona è capace di conquistarla, la conquista“. Il cavaliere Andrea: “ci siamo sentiti, sai che ho dei ragazzi a casa, per me vederti è un segno di volontà. Siamo qua perchè lo vogliamo, da parte mia c’è interessa, ma da parte tua ne vedo sempre meno. Qui ti vedo trattenuta e titubante“.

ore 15:15 – Per Ida in studio arriva Alessandro, un nuovo corteggiatore. La dama decide di uscirci, ma Tina: “grazie a Santa Ida che ha fatto la grazia“. La Platano scoppia a piangere e Tina lascia lo studio mandando a quel paese Gianni! A confortarla c’è Gemma con Tina che commenta: “mi fa ridere questo abbraccio, sei l’ultima persona che può dare consigli in amore visti tutti i tuoi insuccessi“.