Torna È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer con una nuova puntata in prima serata su Rete 4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 15 luglio 2025.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 15 luglio 2025

Stasera, martedì 15 luglio 2025 dalle ore 21.25 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Come ogni settimana la giornalista e conduttrice torna in studio per discutere e raccontare i temi più caldi ed importanti degli ultimi giorni. Al centro della puntata di stasera ancora una volta la situazione politica internazionale. In particolare l’economia mondiale dopo la scelta di Donald Trump di imporre dazi del 30% su tutti i prodotti europei dal 1 agosto. Una decisione che divide l’Unione Europea protesa verso due scelte: rispondere alla sua scelta oppure cedere. La Commissione UE, almeno momentaneamente, ha deciso di sospendere le contromisure, ma cosa succederà in futuro?

Intanto le ultime dichiarazioni di Donald Trump dividono l’opinione pubblica americana ed internazionale: “ la guerra in Ucraina finisce entro 50 giorni, oppure imporremo dazi pesanti anche alla Russia“.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 15 luglio 2025 di “E’ sempre Cartabianca” si torna a parlare anche della terribile guerra in corso a Gaza. Cresce il numero dei bambini morti dopo la strage di otto innocenti vittime uccise mentre aspettavano l’acqua. Proseguono le trattative per la pace, ma Netanyahu parla di tregua e rivela “dopo la tregua, riprenderemo la guerra”. Dichiarazioni durissime a conferma di un conflitto che non sembra avere mai una fine.

Infine spazio all’Italia dove la scelta di Donald Trump di imporre dazi al 30% si preannuncia critica con perdite che, dati alla mano, potrebbero sfiorare 35 miliardi di euro. Un colpo durissimo a pochi anni di distanza dalla grande crisi vissuta post Covid. A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tantissimi ospiti di primissimo livello tra cui Concita De Gregorio, Francesca Barra e molti altri. Da segnalare in apertura il dialogo a distanza tra la padrona di casa Bianca Berlinguer e Mauro Corona che si confrontano sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre Cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.