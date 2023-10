Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 26 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata il bacio tra Maurizio ed Elena ha diviso opinionisti e dame.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà di Gemma, ma anche dei tronisti Brando e Cristian. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 26 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Marco e Aurora. I due confermano la fine della loro conoscenza. Il cavaliere lascia lo studio non essendo interessata a nessun’altra dama!

Siete d’accordo con le parole di Tina? #UominieDonne pic.twitter.com/7g3BXnyw8C — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2023

ore 15:00 – Si passa alla conoscenza tra Silvio e Donatella. La dama racconta la sua versione: “stai raccontando un sacco di palle come sempre, per me è chiusa. Basta!“. Il cavaliere cita in causa Gemma, ma la dama: “ma quale Gemma? Ti parlo di cose serie, di problemi che non si arriva a fine mese! Voglio solo un appoggio se sei il mio compagno“. Alla fine la dama decide di chiudere la conoscenza con Silvio. Gianni commenta: “sei molto insicura, forse guardando questo video di Gemma che fa parte del passato ti ha infastidito, ma scrivendogli forse ti piace più Gemma…“.

ore 15:15 – E’ il momento di Marco e Jasna. La loro conoscenza dopo mesi è arrivata al capolinea con il cavaliere molto dispiaciuto della cosa. Intanto dal parterre Alessio attacca il cavaliere.

"Non c'è quel trasporto in più…" Marco non si sente di proseguire la conoscenza con Jasna #UominieDonne pic.twitter.com/d1ns51jTj2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2023

ore 15:30 – A centro studio Gianluca e Tiziana. I due sono usciti insieme, l’esterna è andata bene, ma per il cavaliere non è scattata. “Come rapporto personale, argomentazioni, modo di pensare, principi morali, è una persona veramente e indiscutibilmente con dei principi che condivido. E’ una bella donna, il discorso è che non è scattato quell’input, quel trasporto che...” – precisa il cavaliere.

Da parte di Gianluca non è scattata la scintilla! #UominieDonne pic.twitter.com/afOk0ZWFXA — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2023

ore 15:45 – Dal parterre Roberta domanda: “ma cosa manca a questa donna? Bah, qui dentro c’è qualcosa che non va!“. Anche Gianni è stranito dal comportamento del cavaliere che intanto ha cominciato a massaggiarsi con Emanuela. Barbara dal parterre: “sei sparito un sabato intero dicendomi che eri con i tuoi figli. Tu non hai tempo di coltivare un rapporto”. Anche Cristina ha qualcosa da dire: “queste donne non ti piacciono perchè tu mi messaggiavi e cercavi rendendomi partecipe della tua vita. Tu me l’hai detto più di una volta che non ti piacciono le 50enni!”.

"Non mi puoi dire basta dopo un appuntamento" Siete d'accordo con Tiziana? #UominieDonne pic.twitter.com/RIq8q7UxNx — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 26, 2023

ore 16:00 – Tiziana alla fine decide di restare nel programma su invito di Maria De Filippi. La dama balla con Alessandro.