Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 22 gennaio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata ancora discussioni tra Alessandro, Ida, Cristina e Armando.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Spazio alle conoscenze dei tronisti Ida, Branco e Cristian. Novità per Gemma? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 22 gennaio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con l’ingresso di Ida e Brando. Tina si complimenta con il tronista: “è un ragazzo discreto, educato, per bene. In 23 anni oramai è la prima volta che mi piace così tanto un tronista“. Spazio poi allo sfogo di Cristina.

ore 15:00 – Cristina è delusa da Alessandro. I due si confrontano in studio. “Ci siamo frequentati per 10 giorni” – racconta la dama, ma il cavaliere interviene “è la prima persona che dopo un bel pò di tempo mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco. Nonostante la tranvata ho continuato nel corteggiamento, ma sinceramente poi la cosa ha preso una piega diverso. Non posso dire Cristina non mi piace, ma non sono pronto a lasciare il programma”.

ore 15:15 – Ida prende la parola per dire delle cose ad Alessandro: “siccome non siamo più niente mi fai la cortesia che quando parli con me ti rivolgi in modo rispettoso. In diverse situazioni continui a screditarmi, a parlare male di te e a dirmi ‘tu stai zitta non devi parlare’. Io parlo fino a quando ho la parola“, ma il cavaliere ribatte “una persona che non ha credibilità ai miei riguardi può sorvolare. Tu nelle mie cose non ci devi entrare“. Intanto Cristina chiude con Alessandro: “sono schifata“.

Massimo è uscito con Serena, ma Barbara… #UominieDonne pic.twitter.com/qBgWMg9aim — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 22, 2024

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Barbara e Serena. Entrambe hanno lasciato il numero a Massimo. Il cavaliere è uscito a cena con Serena mentendo a Barbara. Una cena andata bene tra i due con un finale al “bacio”.

ore 16:00 – Si passa al trono di Brando. Il tronista è uscito con Raffaella che gli ha voluto far conoscere in videochiamata la mamma. “Sono contenta di averlo fatto, nonostante ci conosciamo da poco tempo, lui è stato in grado di darmi un sacco di belle emozioni positive” – racconta la corteggiatrice. Brando è uscito in esterna anche con Beatriz. Tra i due scatta il bacio e in studio si discute su chi possa essere la scelta del tronista che ha anche dedicato due canzoni differenti alle corteggiatrici.