Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Liat si fa avanti con Fabio, il cavaliere con cui Gemma sta uscendo da qualche settimana.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono over, ma anche dal classico con le nuove esterne dei tronisti. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 9 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++