Dalle atmosfere internazionali di Hollywood ai borghi, alle colline e alle tradizioni gastronomiche delle Marche. Per Paolo Camilli il viaggio di Made in Piceno, il nuovo programma in onda su Food Network dall’11 novembre, è stato prima di tutto un ritorno a casa. Ma anche l’occasione per guardare con occhi diversi una terra che pensava di conoscere bene.

Intervista a Paolo Camilli: dall’11 novembre su Food Network con “Made in Piceno”

Attore, comedian e content creator, Camilli ha costruito negli anni un percorso artistico trasversale, passando dal teatro alla televisione, dal cinema ai social. Nel suo curriculum c’è anche la seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che nel 2023 ha portato a casa uno Screen Actors Guild Award insieme al cast. Ora torna idealmente alle sue origini con un progetto che unisce enogastronomia, territorio e intrattenimento, affiancato dallo chef Daniele Citeroni.

«Per me è stato proprio un viaggio di scoperta. Spesso diamo per scontato di conoscere esattamente i luoghi in cui siamo cresciuti, ma anche all’interno della stessa regione finiamo per non guardare al di là del nostro orticello. Ho scoperto tante cose: alcune le avevo già sentite nominare, altre erano completamente inedite. Soprattutto, ho conosciuto realtà di cui non immaginavo nemmeno l’esistenza».

Un’esperienza che gli ha permesso di riscoprire il Piceno attraverso le sue eccellenze, ma soprattutto attraverso le persone che ogni giorno custodiscono e portano avanti le tradizioni locali.

L’intesa con lo chef Daniele Citeroni e le storie del territorio

Al suo fianco, nel programma, c’è lo chef Daniele Citeroni. Due personalità e due linguaggi diversi che, a quanto pare, hanno trovato subito un punto d’incontro.

«Sembra una frase fatta, ma effettivamente c’è stata subito una grande sintonia. Credo che il cibo, in questo, aiuti tantissimo: è un modo per creare legami. Noi italiani abbiamo spesso questa abitudine, e io in particolare: invece di chiedere semplicemente “come stai?”, ci chiediamo “hai mangiato?”, “che cosa hai mangiato?”. Il cibo diventa un modo per prendersi cura degli altri e creare connessioni. Tra noi è nata una familiarità che si vedrà anche durante le puntate».

E tra i ricordi più significativi di questo viaggio ci sono gli incontri con le realtà produttive del territorio. Camilli racconta in particolare di essere rimasto colpito da un’azienda a conduzione familiare, dove ha potuto osservare da vicino il legame tra le diverse generazioni.

«Mi ha colpito molto questa passione che si tramanda all’interno della famiglia. Ho incontrato persone che continuano a essere presenti e attive nell’azienda, con un entusiasmo autentico. Mi ha colpito vedere quanto ci sia il desiderio di esserci, di partecipare, di continuare a portare avanti quello che è stato costruito. È una passione che si percepisce davvero».

Un racconto che va oltre il piatto e che restituisce il valore di un patrimonio fatto di persone, competenze e memoria.

Da Los Angeles alle sagre: il successo internazionale senza dimenticare le radici

Nel percorso di Paolo Camilli c’è anche un’esperienza importante come quella di The White Lotus, la serie HBO che gli ha permesso di confrontarsi con una produzione internazionale di grande livello e con un cast premiato con il SAG Award.

Un’occasione che, come racconta, gli ha lasciato molto più di un’esperienza professionale da aggiungere al curriculum.

«Mi ha insegnato che tutto è possibile. Spesso ci censuriamo anche nel desiderare determinate cose, mentre quell’esperienza mi ha fatto vivere qualcosa che forse non pensavo nemmeno di poter meritare. È stato un grande bagno di fiducia, sia nel mio percorso professionale sia in quello personale».

Lavorare all’estero gli ha permesso anche di osservare da vicino un sistema produttivo diverso da quello italiano.

«Ho capito quanto sia importante il modo in cui viene sostenuta e finanziata la cultura. Questo permette di realizzare progetti con i tempi giusti, con le persone giuste e con la qualità necessaria, senza dover sempre correre e lavorare in condizioni di grande stress. È un aspetto che riguarda tutte le figure coinvolte in una produzione, non soltanto gli attori».

Eppure, nonostante l’esperienza internazionale, il legame con le Marche è rimasto un punto fermo. Anzi, proprio il ritorno a casa gli ha permesso di mantenere uno sguardo più autentico sulle cose.

«Ricordo benissimo che, dopo essere tornato da Los Angeles e dalla serata dei SAG Awards, sono andato direttamente nelle Marche. C’era una sagra. Da Los Angeles alle sagre: in fondo sono anche questo. Mi piace restare ancorato alle mie radici, perché mi permette di guardare tutto con curiosità, senza farmi trascinare troppo da un momento che può sembrare surreale».

La scelta di seguire la propria strada

Guardando alla sua carriera, Camilli non individua un singolo momento in cui ha capito che il mondo dello spettacolo sarebbe diventato il suo futuro. La sua è stata piuttosto una scelta maturata attraverso tentativi, esperienze e soprattutto la consapevolezza di ciò che non sentiva proprio.

«In realtà è stato quasi il contrario: mi sono reso conto che altri lavori non erano la mia strada. Ne ho fatti diversi e ho anche iniziato l’università, scegliendo percorsi completamente distanti da quello che poi sarebbe diventato il mio mondo. Ho studiato Biologia, Economia, anche materie bancarie, sostenendo alcuni esami. A un certo punto, però, mi sono detto che quella non ero io, che stavo andando in una direzione completamente diversa. Così ho deciso di fare un atto di coraggio e vedere cosa sarebbe successo».

Una scelta che lo ha portato a costruire un’identità artistica personale, capace di muoversi tra comicità e racconto sociale, senza rinunciare alla sperimentazione.

Dalla recitazione al podcast: il desiderio di creare nuovi progetti

E proprio la voglia di sperimentare continua a essere il motore del suo percorso. A novembre Camilli si prepara a lanciare anche Dita Incrociate – Il podcast senza domande, un progetto di cui è ideatore e conduttore, scritto insieme a Celestina Pistillo.

Un format che prova a ribaltare le regole tradizionali dell’intervista, attraverso una dinamica di gioco e un mazzo di carte che accompagna il confronto tra il conduttore e i suoi ospiti.

«In un panorama che offre tantissimi podcast, ho cercato di lavorare per creare un prodotto che potesse differenziarsi. Alla base c’è una dinamica di gioco che coinvolge me e uno o più ospiti. L’idea nasce dal presupposto che, per avere un vero confronto, bisogna mettersi in gioco per primi. Per questo non sono semplicemente l’intervistatore: gioco insieme alla persona che ho davanti».

Le carte sono divise in livelli progressivi di intensità e contengono dichiarazioni formulate in prima persona, non domande. I partecipanti le leggono ad alta voce, si confrontano con il loro significato e raccontano ciò che suscitano.

«Sono dichiarazioni che ci mettiamo in bocca, verbalizziamo e cerchiamo di capire come risuonano dentro di noi. Possiamo essere d’accordo oppure in disaccordo, possono provocarci rabbia o fastidio. Da lì nasce il confronto. È un podcast senza domande proprio perché a fare da padrone sono le dichiarazioni. Questo permette anche all’ospite di sentirsi più a suo agio e di aprirsi a confessioni, racconti e riflessioni».

Un progetto che sembra rispecchiare bene il suo modo di intendere la comunicazione: creare occasioni di incontro, andare oltre le risposte di circostanza e lasciare spazio a qualcosa di più spontaneo.

E quando si parla di futuro, il desiderio è quello di continuare a stare dall’altra parte della macchina da presa, non soltanto come interprete, ma anche come ideatore e produttore.

«Il mio sogno è avere sempre più possibilità di creare le mie cose. È qualcosa che sto già facendo, ma vorrei ampliare questo percorso e passare anche dall’altra parte. Magari, un giorno, avere una mia casa di produzione e realizzare film, video e altri progetti».

Dalle Marche a Los Angeles, passando per il teatro, il cinema, la televisione e adesso il mondo dei podcast, Paolo Camilli sembra avere una certezza: non smettere di sperimentare, senza perdere il contatto con ciò che lo ha fatto diventare quello che è. E forse è proprio questo il senso più autentico di Made in Piceno: tornare alle proprie origini per continuare a guardare avanti.