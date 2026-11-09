Come è partito il nuovo Report negli ascolti? La prima puntata della stagione 2026, trasmessa domenica 8 novembre su Rai 3, ha raccolto 1.182.000 spettatori con il 6,6% di share. A seguire, Report Plus ha ottenuto 833.000 spettatori con il 5,7%.

Un debutto particolarmente atteso perché segna l’inizio di una nuova fase nella storia del programma: per la prima volta dopo anni Sigfrido Ranucci non è alla conduzione, affidata ora a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. La squadra giornalistica ha comunque sottolineato, alla vigilia della partenza, la volontà di proseguire nel solco storico delle inchieste di Report.

Dal punto di vista Auditel, però, il confronto con le precedenti partenze evidenzia una differenza piuttosto marcata.

Report 2026 ascolti: 1,182 milioni e il 6,6%

Il dato della prima puntata è:

Report: 1.182.000 spettatori – 6,6%

Report Plus: 833.000 spettatori – 5,7%

Per capire il peso del risultato è utile confrontarlo soprattutto con le ultime stagioni condotte da Sigfrido Ranucci.

Dal 2023 Report occupa stabilmente la domenica sera di Rai 3, mentre nel 2021 e nel 2022 era ancora programmato di lunedì: per questo i confronti più omogenei sono quelli con il triennio 2023-2025.

Gli ascolti dei debutti di Report negli ultimi anni

Anno Conduzione Spettatori Share 2026 Piervincenzi 1.182.000 6,6% 2025 Sigfrido Ranucci 1.669.000 9,26% 2024 Sigfrido Ranucci 2.643.000 13,8% 2023 Sigfrido Ranucci 2.061.000 11,4% 2022 Sigfrido Ranucci 1.618.000 8,9% 2021 Sigfrido Ranucci 2.304.000 10,4%

Nel 2025 la partenza aveva raggiunto 1.669.000 spettatori e il 9,26%, mentre nel 2024 Report aveva firmato un debutto eccezionale con 2.643.000 spettatori e il 13,8%, risultando quella sera anche il programma più visto del prime time. Nel 2023, primo anno della nuova collocazione domenicale, erano stati 2.061.000 spettatori con l’11,4%.

Report 2026 rispetto all’ultima stagione con Ranucci

Il confronto più immediato è quello con il 2025.

2025: 1.669.000 – 9,26%

2026: 1.182.000 – 6,6%

La nuova stagione parte quindi con circa 487 mila spettatori in meno e perde 2,66 punti percentuali di share rispetto all’ultimo debutto condotto da Ranucci.

In termini di pubblico medio significa una diminuzione di circa il 29%.

Il confronto è significativo anche perché entrambe le puntate sono andate in onda di domenica e rappresentano l’esordio autunnale del programma.

Il 2024 resta un risultato eccezionale

Ancora più ampia è naturalmente la distanza dal debutto del 2024.

Quella sera Report raggiunse 2.643.000 spettatori e il 13,8%, numeri particolarmente elevati anche per gli standard del programma. La puntata, dedicata tra l’altro al caso Sangiuliano e al Ministero della Cultura, beneficiò di un fortissimo interesse mediatico.

Rispetto a quella partenza, il debutto 2026 registra circa 1,46 milioni di spettatori in meno e 7,2 punti di share in meno.

Proprio per l’eccezionalità di quel risultato, però, il paragone con il 2024 non può essere considerato l’unico parametro per giudicare la nuova stagione.

Anche il confronto con il 2023 evidenzia la differenza

Nel 2023 Report aveva cambiato collocazione, passando dal lunedì alla domenica sera di Rai 3. Il primo appuntamento di quella stagione conquistò 2.061.000 spettatori e l’11,4%, ottenendo uno dei risultati più forti della prima serata.

Tre anni dopo il programma riparte da:

1.182.000 spettatori – 6,6%

La differenza è di circa 879 mila spettatori e 4,8 punti percentuali di share.

Il debutto 2026 risulta dunque inferiore non soltanto alle due stagioni immediatamente precedenti, ma anche alla prima partenza domenicale dell’era Ranucci.

Report Plus: anche la seconda parte sotto gli anni migliori

C’è poi il dato di Report Plus, seguito ieri da 833.000 spettatori con il 5,7%.

Nel 2023 Report Plus aveva debuttato con 1.267.000 spettatori e l’8,6%, mentre nel 2024 aveva raggiunto 1.259.000 spettatori con il 9,1%.

Anche la prosecuzione in seconda serata parte quindi sotto i livelli raggiunti nelle stagioni più forti del programma.

Il primo Report senza Ranucci parte più basso

Dal punto di vista strettamente Auditel, il verdetto della prima puntata è quindi abbastanza chiaro.

Il nuovo Report parte con il dato di debutto più basso tra le stagioni recenti prese in esame, sia in numero di spettatori sia in share.

Il 6,6% è inferiore al 9,26% del 2025, al 13,8% del 2024 e all’11,4% del 2023. Anche tornando agli anni in cui la trasmissione andava in onda di lunedì troviamo l’8,9% del 2022 e il 10,4% del 2021.

Sarebbe però prematuro trasformare il risultato di una singola serata in un giudizio sull’intera nuova fase del programma.

Report è una trasmissione fortemente legata anche alla forza delle singole inchieste e all’interesse generato dagli argomenti affrontati. Il caso più evidente resta proprio il 13,8% del 2024, risultato eccezionalmente alto rispetto alla normale curva del programma.

La vera verifica arriverà quindi nelle prossime settimane.

Dopo molti anni legati al volto e alla conduzione di Sigfrido Ranucci, Report riparte da 1,182 milioni di spettatori e dal 6,6% di share. Ora sarà l’andamento delle prossime puntate a dire se si tratta soltanto di una partenza più lenta oppure del nuovo livello di ascolto della trasmissione nella sua fase post-Ranucci.