C’è un’immagine che racconta più di tante parole il momento che sta vivendo Stefano De Martino: quella di un giovane conduttore che, alla vigilia della sua più grande sfida professionale, riceve attestati di stima e incoraggiamento da alcuni dei più importanti protagonisti della televisione italiana. Carlo Conti, Gerry Scotti, Antonella Clerici, Amadeus e Paolo Bonolis. Nomi che non hanno bisogno di presentazioni, professionisti che hanno attraversato generazioni, guidato programmi di enorme successo e contribuito a scrivere la storia del piccolo schermo. E oggi, in modi diversi, tutti guardano con fiducia al percorso di Stefano. Un riconoscimento tutt’altro che scontato, soprattutto considerando il cammino del conduttore napoletano, che si prepara a salire sul palco del Teatro Ariston per guidare il Festival di Sanremo 2027 nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Stefano De Martino e Sanremo: la fiducia dei grandi conduttori televisivi

A consegnargli idealmente il testimone è stato proprio Carlo Conti. Durante la finale di Sanremo 2026, il conduttore toscano ha sorpreso il pubblico annunciando personalmente il nome del suo successore: «Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo». Un passaggio di consegne dal forte valore simbolico, che ha segnato l’inizio di una nuova stagione per la manifestazione musicale più importante del Paese.

Conti, del resto, aveva già espresso apprezzamento per l’ipotesi di affidare il Festival a una figura più giovane, citando proprio De Martino tra i possibili nomi per il futuro della kermesse.

Anche Gerry Scotti non ha nascosto la stima nei confronti del collega. I due si ritrovano ogni sera a confrontarsi, seppure su reti diverse, nella sfida dell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ma dietro la competizione televisiva, come ha voluto chiarire lo stesso Scotti, c’è un rapporto di rispetto e affetto.

«Stefano De Martino ha il mio rispetto», ha dichiarato il conduttore Mediaset, aggiungendo di guardare a lui con la stima e la simpatia che un uomo di settant’anni può avere nei confronti di un giovane professionista di talento. E poi una frase che vale più di tante interpretazioni: «Diffidate di chi dice che tra me e lui c’è lotta e concorrenza, noi ci vogliamo semplicemente bene».

Parole importanti, pronunciate da uno dei volti più popolari della televisione commerciale, che riconosce in De Martino non soltanto un avversario televisivo, ma un collega con il quale condividere una stagione particolarmente vivace della televisione italiana.

Antonella Clerici e Paolo Bonolis: il talento va riconosciuto

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Antonella Clerici, che ha accolto positivamente il passaggio generazionale alla guida del Festival. «È giusto questo ricambio generazionale, perché quando c’è il talento va riconosciuto», ha dichiarato, rivolgendogli anche i suoi complimenti e un grande in bocca al lupo per l’importante esperienza che lo attende.

Un’investitura significativa, considerando che Clerici conosce molto bene il peso e la responsabilità di guidare Sanremo. La conduttrice ha infatti vissuto in prima persona l’esperienza di condurre la kermesse nel 2010.

E proprio nelle ultime ore è arrivato anche il pensiero di Paolo Bonolis, un altro grande protagonista della televisione italiana e conduttore di due edizioni del Festival, nel 2005 e nel 2009.

Intervenendo al Festival dello Spettacolo di Milano, Bonolis ha rivolto a De Martino un augurio sincero: «Spero che Stefano De Martino possa realizzare un Festival che gli appartenga, ancora più che bello».

Un consiglio che racchiude anche una lezione importante: non cercare di imitare chi è venuto prima, ma trovare una propria identità, costruire un racconto personale e lasciare un segno riconoscibile.

Anche Amadeus promuove Stefano De Martino: «Non ha bisogno dei miei consigli»

A completare questo quadro di attestati di stima c’è anche Amadeus, che conosce molto bene il peso e la responsabilità di guidare il Festival di Sanremo. L’ex direttore artistico, protagonista di cinque edizioni della kermesse, ha parlato del suo successore in un’intervista al settimanale Chi, riservandogli parole di grande considerazione. «Stefano non me ne ha chiesti, ma non ha bisogno dei miei consigli. È giovane ma ha scelto un team di esperti e ha al suo fianco la Rai», ha dichiarato Amadeus. Poi una riflessione che sembra quasi un incoraggiamento a trovare la propria strada: «Credo che Sanremo sia veramente un discorso a parte, ognuno deve farlo come sente, deve riconoscersi in quello che fa».

Parole che assumono un significato particolare perché arrivano da chi, negli ultimi anni, ha contribuito a trasformare profondamente il Festival, riportandolo al centro della scena musicale e televisiva. Amadeus non offre ricette né suggerimenti da seguire, ma riconosce a De Martino la possibilità di affrontare questa grande sfida con una propria squadra e una propria identità. Un altro importante segnale di fiducia nei confronti di un conduttore giovane che si prepara a raccogliere un’eredità decisamente impegnativa.

Da Amici al Teatro Ariston: la storia di un ragazzo che ha saputo reinventarsi

Ma forse il dato più interessante di questa vicenda è proprio il percorso che ha portato Stefano De Martino fin qui. La sua storia televisiva non nasce dietro una scrivania, né all’interno delle tradizionali scuole di conduzione. Stefano arriva dal mondo della danza, si fa conoscere dal grande pubblico attraverso Amici e, passo dopo passo, riesce a trasformare un’esperienza artistica in una vera e propria carriera televisiva.

Nel percorso di Stefano De Martino c’è infatti, anche una figura che ha avuto un ruolo importante nei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo: Maria De Filippi. È stata proprio la conduttrice a offrirgli una delle prime grandi occasioni televisive attraverso il talent Amici, quando Stefano era ancora conosciuto soprattutto come ballerino. Un rapporto ricordato dalla stessa Maria anche in occasione del Christmas Show di Stefano nel 2023, quando raccontò di averlo ripescato nella scuola e ricordò con emozione il momento in cui si erano salutati. Un aneddoto che restituisce il valore di quel primo incontro professionale e che oggi acquista un significato particolare. Da quella scuola sono passati anni, tante esperienze e una trasformazione professionale che ha portato De Martino fino alla guida di Sanremo 2027. Una crescita che racconta anche quanto possa essere importante incontrare, all’inizio del proprio cammino, qualcuno disposto a riconoscere le proprie potenzialità.

Un percorso, quello di Stefano, costruito nel tempo, attraverso esperienze diverse, occasioni colte e una capacità evidente di mettersi continuamente in gioco. Da ballerino a personaggio televisivo, da inviato a conduttore, fino ad arrivare alla guida di programmi importanti come Stasera tutto è possibile e Affari Tuoi. Un’evoluzione che lo ha portato a conquistare progressivamente la fiducia del pubblico, dimostrando di possedere una cifra comunicativa personale, una naturalezza davanti alle telecamere e una capacità di intrattenere che non si improvvisano.

Soprattutto, De Martino ha saputo reinventarsi senza rinnegare le proprie origini. Ha imparato a conoscere lo strumento televisivo, a rispettarne i tempi, a dialogare con il pubblico e a trovare una propria dimensione, senza cercare necessariamente di assomigliare ai grandi conduttori che lo hanno preceduto.

Stefano De Martino è il futuro della televisione italiana?

La sfida di Sanremo 2027 sarà certamente la più impegnativa della sua carriera. Guidare il Festival significa assumersi una responsabilità enorme: non soltanto presentare cinque serate, ma contribuire a costruire l’identità di un evento che appartiene alla storia culturale e televisiva del nostro Paese. Eppure, forse, il fatto che proprio alcuni dei più grandi professionisti della televisione italiana abbiano accolto positivamente la sua nomina racconta qualcosa di importante.

La televisione ha bisogno di ricambio generazionale, ma soprattutto ha bisogno di riconoscere il talento quando si manifesta. Non basta essere giovani per rappresentare il futuro: bisogna dimostrare di avere personalità, capacità, rispetto per il pubblico e voglia di imparare. Stefano De Martino sembra aver costruito il proprio percorso proprio su questi elementi. E il sostegno di professionisti come Conti, Scotti, Clerici, Amadeus e Bonolis rappresenta un riconoscimento importante, al di là delle inevitabili aspettative e delle responsabilità che lo attendono.

Forse è proprio questo il messaggio più bello della sua storia: non importa da dove si parte, ma quanto si è disposti a imparare, crescere e mettersi in discussione per arrivare lontano. Il ragazzo che ha iniziato il proprio percorso televisivo ballando oggi si prepara a dirigere artisticamente e condurre il Festival di Sanremo. Una responsabilità enorme, certo, ma anche il risultato di un percorso che merita di essere raccontato.

E se i grandi della televisione hanno già iniziato a fare il tifo per lui, Stefano ha davanti a sé l’occasione di dimostrare che il futuro del piccolo schermo può avere un volto nuovo, una nuova energia e soprattutto una propria identità.