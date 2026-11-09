La seconda stagione di Far away è ormai prossima a debuttare su Canale 5: il promo della serie diffuso sulla rete ammiraglia Mediaset nei giorni scorsi ha finalmente fatto tirare un sospiro ai tantissimi fans della serie turca con Sinem Ünsal e Ozan Akbaba, che da tempo chiedevano il ritorno in TV con la seconda stagione.

Far away, la seconda stagione a dicembre su Canale 5?

L’attesa sembra davvero ormai agli sgoccioli e – dopo averci salutato lo scorso 19 settembre con un finale Far away prima stagione ricco di colpi di scena – il secondo capitolo della dizi turca sembra essere ormai pronto a fare il suo debutto.

Al momento dai vertici di Cologno Monzese non arrivano date ufficiali, anche se alcune indiscrezioni lo collocano già a dicembre. I nuovi promo diffusi nei giorni scorsi sembrerebbero confermare questa ipotesi. E non è tutto, visto che il palinsesto invernale Mediaset potrebbe riservare all’amatissima soap turca una collocazione di prestigio, mandandola in onda nella prima serata di Canale 5.

Per ora tuttavia, Mediaset non ha ufficializzato il giorno della ripartenza. I promo rappresentano un indizio di un ritorno imminente, ma non bastano ancora a stabilire quando verrà trasmessa la prima puntata del nuovo capitolo, né se la serie conquisterà davvero il prime time. I dati di ascolto passati (la prima stagione ha tenuto incollati davanti al teleschermo una media di due milioni di spettatori) potrebbero contribuire ad assegnare a Far away il trono di “regina del serale“, sarà davvero così?

Tra le ipotesi avanzate finora c’è anche quella che vede il serial drammatico turco occupare un doppio posto nel palinsesto invernale Mediaset, con episodi in onda il sabato pomeriggio (al posto di Forbidden fruit) e la domenica in prime time (nello spazio ora occupato da Racconto di una notte, ormai vicina al gran finale).

Trame future, cosa ci aspetta con il ritorno di Far away?

Se da un lato ancora non abbiamo una data certa per il ritorno di Far away su Canale 5, dall’altro sappiamo bene cosa ci riserverà il secondo capitolo della serie. La nuova stagione vedrà la storia d’amore tra Alya e Cihan affrontare la prova più dura.

Il ritorno di Boran non solo sconvolgerà la famiglia Albora, ma creerà nella nuova coppia una frattura. Il primo marito di Alya si sveglierà dal coma e riapparirà, in carmne ed ossa, mentre nuovi segreti e intrighi si intrecceranno in una trama sempre più avvincente, portandoci verso un finale di stagione che sembrerà veder trionfare l’amore tra Alya e Cihan. Ma non ci sarà un lieto fine per la coppia, visto che – proprio il giorno delle nozze – Boran li raggiungerà all’altare e sparerà contro Cihan. L’intervento di Şahin salverà l’uomo, ma sarà fatale per lui. Sadakat, accecata dalla rabbia, sparerà contro il suo stesso figlio.