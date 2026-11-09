Ascolti tv domenica 8 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Libera 2” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Libera 2 vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 8 novembre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Libera 2” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?

Rai 1: Libera 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Lunetta Savino ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha interessato 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Report, il programma televisivo condotto quest’anno da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Atletico Madrid-Barcellona, la partita di LaLiga ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

La7: In Onda, il programma televisivo italiano di genere talk di attualità e politica condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: GP San Paolo – Gara F1, il gran premio di San Paolo disputato sul circuito brasiliano di Interlagos ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con il 0.00% e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 novembre 2026

RAI 1

Domenica In : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da Noi… A Ruota Libera: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Canale 5