Ascolti tv domenica 8 novembre 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Libera 2” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Libera 2 vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 8 novembre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Libera 2” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Libera 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Lunetta Savino ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Su Rai 2: The Rookie, la serie tv ispirata alla vita di Bill Norcross, un poliziotto del dipartimento di polizia di Los Angeles ha interessato 0.000.000 spettatori (0.00%).
Rai 3: Report, il programma televisivo condotto quest’anno da Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano che dà voce alle opinioni più controcorrente e “fuori dal coro” ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della soap turca hanno coinvolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: Atletico Madrid-Barcellona, la partita di LaLiga ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
La7: In Onda, il programma televisivo italiano di genere talk di attualità e politica condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Tv8: GP San Paolo – Gara F1, il gran premio di San Paolo disputato sul circuito brasiliano di Interlagos ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con il 0.00% e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati dell’8 novembre 2026
RAI 1
- Domenica In: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
- Da Noi… A Ruota Libera: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Canale 5
- L’Arca di Noè: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share
- Amici di Maria: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Verissimo: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer (I Saluti a 0.000.000 e il 0.00%).