Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 23 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ultimo confronto per Antonio e Paola che, su consiglio di Maria De Filippi, decidono di uscire dal programma per chiarire i loro sentimenti.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata di ieri si è conclusa con il trono di Giovanni. L’ex protagonista di Temptation Island ha richiesto la possibilità di invitare una ragazza vista sui social. Intanto ha eliminato diverse sue corteggiatrici. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 23 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++