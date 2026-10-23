Stasera, venerdì 23 ottobre 2026, torna il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Un’altra imperdibile puntata con la partecipazione in studio, in qualità di opinioniste, di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della dodicesima puntata del 23 ottobre, cosa succederà?

Venerdì 23 ottobre 2026 dalle ore 22.00 va in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Una diretta che si preannuncia imperdibile con il verdetto del televoto che decreterà il terzo concorrente eliminato dalla casa. Chi sarà eliminato tra Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan?

Spazio poi a quanto successo negli ultimi giorni: prosegue la rivalità tra Giulia Provvedi e Valeria Marini. Una pace apparente tra le due che, durante le ultime nomination, hanno avuto un confronto che si è prolungato anche nei giorni a venire. Nella casa la cantante de Le Donatella non tollera la stellare showgirl ed ogni occasione è buona per litigare. Si prosegue poi con il rapporto altalenante tra Alex Belli e Marina La Rosa. Da “nemici” ad “amici” fino alla “bella connection” segnalata proprio dall’attore di Centovetrine. In realtà negli ultimi giorni qualcosa si è rotto, visto che Alex confidandosi con Federica si è lasciato andare rivelando: «é una pace apparente, abbiamo esaurito quello che ci dovevamo dire per ora, ci siamo agganciati in alcune tipologie di discorsi e ad entrambi ci ha fatto piacere. Tutto è partito con il pezzo musicale, ma quella roba che vedete è un gioco di seduzione che non ha né capo né coda, capisci. È una giocatrice ed è per questo che mi piace, non mi piace come donna in senso lato, mi piace per il suo carattere anche per le sue idee».

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 23 ottobre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi e le percentuali del televoto

Durante la diretta della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online la più votata dal pubblico è Marina La Rosa salvata dal 21,91% seguita da Andreas Muller con il 17,80%. Al terzo posto Guendalina Tavassi con il 17,42% tallonata da Jonathan Kashanian con il 15,22%. Distaccano e rischiano l’eliminazione: Alessandro Ronaccia con l’11,87%, Megan Ria con il 9,38% e Giacomo Gallani con il 6,41%. Chi sarà eliminato?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: