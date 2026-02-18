Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto a tre: Sebastiano, Magda ed Elisabetta.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con un nuovo corteggiatore: Alessio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un ritorno in studio: Agnese e Roberto. La coppia racconta gli ultimi mesi insieme.

“Oggi non voglio solo dirti quello che provo, ma voglio chiederti una cosa…” #UominieDonne 🥹❤️ pic.twitter.com/muOujmVibb — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 18, 2026

ore 15:00 – Roberto ha scritto una lettera alla dama: “Agnese quando guardo il nostro cammino non posso fare a meno di pensare quanto siamo diversi: tu sei tonda, spontanea, io sono quadrato, razionale e sempre pronto a programmare le cose. Eppure le nostre forme si incastrano come se fossimi fatti l’uno per l’altro. In questi mesi ho imparato tante cose: l’amore arriva quando meno te l’aspetti. Con te ho imparato ad essere più leggero, dentro di me tutto si ferma quando ti guardo. Anche se la mia testa prova a tenere tutto in ordine, il mio cuore sa benissimo dove vuole andare. So che ci soo delle sfide davanti a noi, ma non sono muri, solo strade da percorrere senza fretta. Ti voglio al mio fianco per scelta: una scelta fatta con rispetto e amore. Dentro questa scelta c’è anche un piccolo sogno: ti vedo in abito bianco su una spiaggia”. Sul finale il cavaliere ha una sorpresa per la dama: un anello con una proposta. “Sono esuberante, matta, tu sei riflessivo, ma guardiamo nella stessa direzione. Siamo uniti in questo. Secondo me bisogna sempre crederci e sognare; se smettiamo di sognare, smettiamo di vivere. Se devo darti una risposta oggi te la dò così: “ad oggi ti dico per tutta la vita” – è la risposta di Agnese.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Nicola e Barbara. Il cavaliere ha qualcosa da dirle: “quando non sei precisa, sei molto carina” e poi chiude la conoscenza. Intanto Nicola prosegue la conoscenza con Sabrina.

Come proseguirà tra Sabrina e Nicola? #UominieDonne pic.twitter.com/xYFpxToy2t — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 18, 2026

ore 15:30 – Durante un ballo Vittorio si avvicina ad Elisabetta facendo ingelosire Sebastiano. In studio Tina è dubbiosa sulla loro storia: “avete delle reazioni spropositate, comincio a pensare che non è una storia vera“. La dama ribatte: “è una storia vera, forse una delle più vere nate qui dentro“, ma Tina e Gianni dissentono.