Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in onda su Canale 5.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista è uscito con Alessia e tra i due c'è stato anche un bacio.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessio. Il cavaliere si trova a centro studio con Debora e Rosanna. “Ho avuto due situazioni diverse” – precisa Alessio parlando delle due dame.

ore 15:00 – Rosanna: “Alessio mi delude tanto, lui sapeva che ogni gesto che facevo con lui aveva un peso e lui era cosciente di ciò“. Alessio cerca di giustificarsi: “è un interesse diverso, con te c’è una cosa, con Debora altro”.

ore 15:15 – In studio continua il confronto tra Alessio e le dame Debora e Rosanna. Alla fine Rosanna, delusa dal comportamento del cavaliere, decide di terminare la conoscenza. Intanto Gabriele si propone per un’ultima volta con la tronista Sara che, dopo averlo ringraziato, conferma il suo mancato interesse a conoscerlo. Intanto il cavaliere decide di lasciare il programma visto che non è interessato a nessuna delle dame.

ore 15:30 – Si passa a Mauro e Tiziana. La conoscenza prosegue molto bene tra i due. Intanto il cavaliere fa arrivare dei fiori in studio per la dama con tanto di biglietto: “vuoi uscire con me?“. La coppia lascia il programma tra gli applausi del pubblico! Anche Maria De Filippi si complimenta: “sono contenta per voi, ci avevo beccato su Mario!“.

ore 16:00 – A centro studio è il momento di Marina. Un nuovo cavaliere vorrebbe conoscerla, ma la dama è indecisa: “così ad impatto potrei dire no, ma dietro ognuno di noi c’è qualcosa di buono“. Tina la riprende e la dama decide di velocizzare: “scusa, ma non sono interessata”. La Cipollari ribatte: “ma che vi aspettate?”.