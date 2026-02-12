Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 12 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma scoppia in lacrime dopo le parole di Tinì, Gianni e Barbara.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha eliminato Raien e, tra le lacrime, si racconta a cuore aperto. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 12 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma a centro studio con Tiziana e Mauro. “Non ho niente contro di loro, certo è stato un colpo di fulmine per entrambi. Quando capita a me passo per una poco seria, è capitata a loro e va tutto bene” – precisa la Galgani. Il cavaliere spende delle parole per Gemma: “sono convinto che non sta recitando con Mario. Mi spiace per lei, probabilmente è devastata per la situazione creatasi, ma non sta recitando“.