Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tinì punzecchia Gemma “ti sei creata un personaggio“.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalle parole di Tinì su Gemma Galgani. Anche Barbara De Santi e Gianni Sperti sono straniti dal comportamento di Gemma e dal suo dichiarato interesse per Mario che l’ha sempre rifiutata. La dama sta davvero interpretando un ruolo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Gemma. La dama scoppia in lacrime e lascia lo studio. Gloria prende le sue difese: “è una donna che crede nell’amore, è una sentimentale, è una persona che crede. Ci sono donne più forti e donne più deboli, lei è una di queste…è stato anche il suo compleanno. E dai…basta! Ci mettiamo tutti in gioco poi c’è chi crede e chi no, ora basta su…”.

ore 15:00 – Gemma torna in studio tra le lacrime: “non dimentico questa mancanza di umanità, mi ha segnata nel giorno del mio compleanno. Rimango forte della mia idea e dei miei valori“.

“Per me adesso conta solo lei!” Come proseguirà la conoscenza di Dario e Marta? #UominieDonne pic.twitter.com/WE7mZuW9ks — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 11, 2026

ore 15:10 – A centro studio Dario e Marta. Le cose tra i due proseguono alla grande e, dopo un bacio, il cavaliere è pronto a darle l’esclusiva. “Per me adesso conta solo lei” – dice Dario a Marta. Intanto Gemma e Barbara si riconfrontano in studio. “In questa situazione rasenti la finzione. Non posso dirlo?” – precisa Barbara, ma Gemma si difende “non è una cosa che mi appartiene. Sono stata vera dal primo istante“.

ore 15:20 – Tinì torna a confrontarsi con Gemma: “qui tu sei venuta per cercare un amore e non per fare qualcosa per la trasmissione. Tu non fai altro, sei diventata una brava attrice, stai recitando di continuo: i tuoi esperimenti, quella che sente le emozioni più di chiunque altro“. La dama ribatte “ma perchè parli sempre di me? Sei la mia psicanalista? Ho speso 10 anni in psicanalisi”, ma l’opinionista ribatte “non ha funzionato mi sa. 15 minuti fa hai fatto di tutto, hai messo in mezzo la tua famiglia, tua sorella, non è una cosa bella che una signora della tua età si comporti così. Perchè hai messo sul banco la tua famiglia? Gemma volevi andare via, ma sei tornata qui e stai continuando a recitare. Io non ci casco”.

Sara, subito dopo la registrazione, raggiunge Raien in camerino per parlargli delle sensazioni che prova… #UominieDonne pic.twitter.com/vL6O5EZG1T — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 11, 2026

ore 15:30 – Si passa al trono di Sara. La tronista si confronta con Raien e in studio scoppia il confronto con Sara che decide di eliminarlo. “Non voglio cambiarlo e non mi piace, alcuni tuoi atteggiamenti e cose mi arrivano male” – confessa la tronista precisando – “ci sono delle cose che mi piacciono di te, ma non ti vedo una persona concreta“.

ore 16:00 – Sara in lacrime: “in queste conoscenza ci ho investito e scegliere di avere voglia con il mio solito entusiasmo e verità di avere altre conoscenze, questo non significa che mi farò andare bene delle cose che non mi piacciono. A costo di restare senza corteggiatori ed andarmene a casa“.