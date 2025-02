Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 10 febbraio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Tina incontra due nuovi corteggiatori arrivati in studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Francesca. La tronista ha avuto un nuovo confronto con Gianmarco: crisi in arrivo? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 10 febbraio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Alessio. Il cavaliere prosegue la conoscenza con Gaia, ma non mancano le prime incomprensioni.

Come proseguirà la conoscenza tra Alessio e Gaia? #UominieDonne pic.twitter.com/3zY7AzrAMe — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 10, 2025

ore 15:00 – Si prosegue con Morena. La dama è uscita con Giovanni, ma in studio scatta la discussione: “ho comunicato a lui, sono stata sincera, dicendogli che quella sera non ero disponibile e lui ha avuto un raptus di gelosia fuori dal normale”. Il cavaliere smentisce: “semplicemente l’ho invitata una seconda volta, uscire con una persona una sola volta, il giorno dopo già vai con un altro, ma come si fa?”.

Morena è uscita con Giovanni ma… #UominieDonne pic.twitter.com/8IEcBVfIRY — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 10, 2025

ore 15:15 – Giovanni è uscito con Margherita e tra i due è scattato un colpo di fulmine, ma Morena è molto infastidita e accusa il cavaliere. In studio scatta una forte discussione con la dama che gli restituisce anche un bigliettino con delle parole d’amore scritte dal cavaliere. Giovanni precisa: “voglio conoscere solo Margherita. E’ una ragazza bellissima, è ambiziosa, comprende l’esigenza di avere dei bambini, c’è una grande affinità tra noi“.

“Ha detto le stesse cose a me!” Come proseguirà la conoscenza di Giovanni con Morena e Margherita? #UominieDonne pic.twitter.com/7eZ0oftiE1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 10, 2025

ore 15:30 – Si passa al trono di Gianmarco. Il tronista è uscito in esterna con Giorgia: “sono stato molto bene, mi sei sembrata una ragazza molto semplice e genuina. L’unica cosa ho percepito un pò di difficoltà nei tuoi confronti, ma credo sia una cosa normale“. La corteggiatrice: “si, non sono abituata a queste circostanze, non è stato semplice essendo la prima volta per me. Anche io sono stata tanta bene, mi è sembrato che è volato il tempo“. Intanto Gianmarco è uscito anche con Francesca.

ore 16:00 – E’ il momento del trono di Francesca. Gianmarco ha qualcosa da dirle: “fai una scelta che ti rende felice, se ti rende felice lui son contento per te. Ti auguro la felicità”. La tronista ribatte: “ma quando vengo da te, mi metto a piangere e tu ti metti a ridere che ci posso fare? Sto cominciando ad immaginare me e te nella vita di tutti i giorni, ma ti trovo fuori luogo“.