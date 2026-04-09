Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 9 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia continua a dividere il parterre delle dame e gli opinionisti.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over e dalla nuova conoscenza di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 9 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. La dama è uscita in esterna con Antonio B. Tra i due una bella serata e anche un fugace bacio sulle labbra. Intanto Gemma ha sentito anche Silvano: “ho pensato di continuare a conoscerlo, anche perchè è molto timido e non ho elementi al momento“.

Gemma e Antonio hanno trascorso una bella serata insieme! Come proseguirà tra di loro? #UominieDonne pic.twitter.com/sl63QyO07j — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2026

ore 15:00 – Intanto Cinzia balla con un nuovo cavaliere e Gianni fa notare la cosa a Marco che continua a difenderla. Tinì critica la dama: “una che fa il suo compleanno con la scritta Uomini e donne direttamente da Mediaset pubblicizzi la tua persona”. Anche Tina si unisce alla critiche, ma la dama si difende “non ho nulla di pubblicizzare, indagate bene“. Si prosegue con Nicola, Olfa e Giada.

ore 15:15 – Olfa decide di interrompere la conoscenza con Nicola e si fa avanti con Sebastiano che accetta di conoscerla. Intanto Giada e Nicola discutono con la dama che decide di lasciare lo studio. Nicola cerca di spiegare il suo punto di vista in studio, ma dopo poco esce per un chiarimento con la dama.

Giada ha lasciato lo studio, e Nicola… #UominieDonne pic.twitter.com/QeaA5JGzmM — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2026

ore 15:30 – Un nuovo cavaliere arriva in studio per conoscere Marina. Si tratta di Marcello, un uomo romano con cittadinanza canadese. La dama decide di conoscerlo.

ore 15:45 – Si passa a Paolo D. che sta uscendo da diverso tempo con Paola che ha qualcosa da dirgli: “dal primo ballo ho sentito qualcosa che non avevo mai sentito in vita mia. Una cosa così non l’avevo mai sentita. Ho sempre detto alla redazione ‘l’ho trovato’ appena mi ha abbracciato, ma non volevo uscire con lui perché secondo me non era pronto per avere una relazione. Sono single da 3 anni, ho aspettato, sono stata sola tanto tempo perchè ho capito di cosa avevo bisogno e mi sono completata da sola. Ho deciso di uscire da sola dalla trasmissione perchè è inutile, sento che lui non è pronto e non me la sento di riniziare”.

“Ho sentito che era la persona per me, però…” #UominieDonne pic.twitter.com/WaokJwXuJx — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 9, 2026

ore 16:00 – Paolo replica a Paola: “sono arrivato e sono uscito con 5 dame, ma non è successo nulla. Solo con lei sono riuscito a baciarmi perchè c’era questa predisposizione. Sono molto interessato, adesso questa cosa mi mette in difficoltà”. Alla fine il cavaliere decide di uscire anche lui dal programma per seguire la dama.