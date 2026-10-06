Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 6 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma a centro studio divisa tra due cavalieri: Fabio e Antonio Z.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Over con lo scontro tra Marina e Tina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 6 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++