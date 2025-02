Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 4 febbraio 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma chiude la conoscenza con il cavaliere Stefano.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Francesca. La tronista inizia ad avere dei dubbi sul nuovo corteggiatore Gianluca che rimane molto deluso. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 4 febbraio 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia da Francesca. La tronista è uscita con Gianmarco e tra i due c’è stato un bacio. In studio Gianluca commenta l’esterna.

ore 15:00 – Si passa a Raimondo e Tanina. Il cavaliere: “è sincera, quando parla mi guarda negli occhi, non parla male di nessuno, si fa i cavoli suoi e parliamo sempre di noi due. E’ affabile, si lascia accarezzare, non fa nessuna smorfia. E’ una donna speciale“.

ore 15:15 – In studio arrivano nuovi corteggiatori per Barbara. La dama non è interessata a nessuno dei due cavalieri. Poi Maria De Filippi chiede a Diego come sta: “son contento per Sabrina che ha trovato quella persona in più, posso chiamarla per amicizia”. Intanto si parla della conoscenza tra Claudia e Giorgio.