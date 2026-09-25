Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (25 settembre 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
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Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 25 settembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma protagonista: la dama è uscita in esterna con Fabio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Classico con la prima esterna di Giorgia con il corteggiatore Lory, una vecchia “conoscenza” di Temptation Island. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 25 settembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.