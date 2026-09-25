Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) si prepara a regalarci nuovi colpi di scena nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nei prossimi episodi, in onda dal 26 settembre al 2 ottobre? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia (dal 26 settembre al 2 ottobre)

Orhan prova in tutti i modi a evitare che Ogulcan venga incarcerato, arrivando persino aere un prestito per assumere un avvocato. Tuttavia, i suoi sforzi si rivelano inutili: durante l’udienza il giudice conferma l’arresto e il ragazzo viene trasferito in prigione. Aybike e Orhan, affranti, ricordano i momenti più felici vissuti insieme a lui.

Intanto Sengul torna in ospedale e si apre con Ilknur, cercando di toccare il suo istinto materno per convincerla a intervenire in aiuto del figlio.

Tutto per la mia famiglia, spoiler al 2 ottobre

Nebahat e Akif scoprono da Kaan che Omer ha dato un pugno a Doruk e decidono di usare l’episodio contro gli Eren. Il giorno dopo viene convocato un consiglio disciplinare per cercare di far espellere i ragazzi dalla scuola. Tuttavia, il piano va in fumo grazie a Resul, che interviene in difesa degli Eren.

Furiosi per la sconfitta, gli Atakul reagiscono passando al contrattacco. Ayla si spaccia per Suzan e consegna alla società rivale la busta con l’offerta di Resul, mettendo a rischio la gara d’appalto. Nel frattempo Doruk tenta di riavvicinarsi ad Asiye, ma lei non riesce a perdonarlo per averla trascurata proprio quando aveva più bisogno di lui.

Suzan perde il lavoro nelle prossime puntate della dizi turca

La situazione di Ogulcan peggiora quando viene aggredito dai compagni di cella. Sopravvive, ma perde molto sangue. Nel frattempo, Emir si risveglia dal coma. Ilknur, però, sceglie di tenere la notizia nascosta a Sengul per ricattarla: se le consegnerà Emel, convincerà la sua famiglia a ritirare la denuncia contro Ogulcan.

La strategia di Akif sembra dare risultati anche nell’appalto. Resul e Akif non riescono a vincere la gara e Kayhan convince Resul che Suzan lo abbia tradito. Ingannato dalle informazioni, Resul licenzia Suzan, che resta così sconvolta da non riuscire nemmeno a chiedere spiegazioni. Harika, invece, è molto delusa dalla madre, convinta che non sia stata in grado di difendersi.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Gli eventi prendono una piega diversa quando il ragazzo ferito si sveglia dal coma e sua madre decide di ritirare la denuncia contro Ogulcan. Finalmente libero, il giovane può tornare dalla sua famiglia, pronta a riabbracciarlo. Nessuno, però, sa ancora quale prezzo abbia dovuto pagare Sengul per ottenere la sua liberazione.

Disposta a tutto pur di salvare il figlio, Sengul ha ceduto al terribile ricatto di Ilknur, promettendole di consegnarle Emel. Convinta che la bambina possa avere un futuro migliore lontano dalla famiglia, Ilknur la porta via con l’inganno. Sengul, tormentata dai sensi di colpa, cerca di tenere nascosta la verità, ma il piano crolla quando Emel riesce a scappare durante una sosta in una stazione di servizio e sparisce nel nulla.La confessione crea una profonda spaccatura nella famiglia.

Orhan manda via Sengul, mentre Omer la accusa di aver sacrificato Emel per il proprio tornaconto. Anche Ogulcan, pur capendo la disperazione della madre, non riesce a giustificare la sua decisione.