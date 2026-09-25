Stasera, venerdì 25 settembre 2026, appuntamento con la quarta puntata del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi tramesso in diretta su Canale 5. In studio ritroviamo anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della quarta puntata del 25 settembre, cosa succederà?

Venerdì 25 settembre 2026 dalle ore 22.00 torna il Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi con la quarta puntata e il primo verdetto del televoto. Chi sarà il secondo concorrente candidato alla eliminazione di questa nuova edizione del reality show più longevo della televisione italiana? Una puntata che si preannuncia imperdibile visto che si affronterà il caso Simone Annicchiarico. Il figlio di Walter Chiari è stato espulso dalla casa del GF VIP dopo aver bestemmiato; una decisione che non sorprende considerando gli eventi passati. La scelta però questa volta ha creato letteralmente un caso con i social che richiedono a gran voce il ritorno di Simone: cosa succederà?

Spazio poi alle amicizie nate all’interno della casa, ma anche alle prime sinergie come quella in corso tra Carmen Di Pietro e Gianluca Danto. La Di Pietro in giardino con le altre ragazze ha rivelato di essere interessata a Giancarlo e di essere gelosa delle attenzioni rivolte alle altre donne. Spazio poi alla regina Valeria Marini escluse da parte delle altre coinquiline nella realizzazione della coreografia. Inizialmente l’aveva presa bene sottolineando di non voler essere sempre al centro della scena, ma poco dopo la stellare showgirl ha precisato: «sono qui per fare spettacolo, non per stare seduta in un angolo». Che dire: la Marini non delude mai!

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 25 settembre. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Carmen, Federica, Roncacci, Moreno e Varsi? Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla eliminazione con Danto.

Stando ai sondaggi online il favorito del pubblico è Carmen Di Pietro con il 37,25% di preferenze seguita da Federica Morello con il 24,06%. Terzo gradino per Moreno Morello con il 14,26% seguito da Alessandro Ronaccia con il 13,90% e ultimo posto per Alessandro Varsi con il 10,52%. Al momento è proprio Alessandro Varsi, il concorrente più a rischio.

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, anche quest’anno torna con un doppio appuntamento settimanale. Dopo la partenza con la doppia puntata del giovedì e sabato, il reality show torna il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: