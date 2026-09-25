Paolo Belli non sarà in video a Ballando con le Stelle 2026. La notizia, diventata ufficiale venerdì 25 settembre 2026, segna un cambiamento importante per uno dei volti storicamente più legati allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Belli continuerà però a far parte della squadra del programma e offrirà il proprio contributo dietro le quinte alla realizzazione della nuova edizione. La decisione è stata presa di comune accordo tra l’artista e la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, alla luce del percorso personale e professionale affrontato negli ultimi mesi.

Perché Paolo Belli non sarà in video a Ballando con le Stelle 2026: perchè? Il motivo

A spiegare la scelta è stata direttamente la Rai. Lo scorso luglio Paolo Belli era rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta e aveva successivamente deciso di sospendere temporaneamente i propri impegni professionali.

L’artista sta ora tornando gradualmente alle proprie attività, televisive e live, ma Rai e Belli hanno ritenuto di non prevedere per lui una presenza davanti alle telecamere nell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle. Non si tratta, quindi, di un addio al programma.

Paolo Belli resta a Ballando con le Stelle, ma dietro le quinte

È questo il passaggio fondamentale dell’annuncio. Paolo Belli continuerà a collaborare con Ballando con le Stelle, contribuendo dietro le quinte alla preparazione e alla realizzazione dell’edizione 2026.

La Rai ha inoltre sottolineato come il rapporto con l’artista rimanga solido, lasciando aperta la prospettiva di rivederlo davanti alle telecamere in futuri progetti televisivi.

Una lunga storia con Ballando con le Stelle

Paolo Belli è legato da moltissimi anni al programma di Milly Carlucci. La sua presenza e quella della sua band sono diventate nel tempo parte dell’identità dello show di Rai 1, accompagnando musicalmente le esibizioni e numerosi momenti della trasmissione.

Proprio per questo la sua assenza in video nell’edizione 2026 rappresenta una novità significativa per il pubblico abituale di Ballando con le Stelle. La collaborazione con il programma, però, proseguirà in una forma differente.

La decisione condivisa con la Rai

Nel comunicato si precisa che la scelta non è stata unilaterale. Rai e Paolo Belli hanno valutato insieme la situazione e hanno deciso che, per questa edizione, la soluzione più adatta fosse quella di proseguire la collaborazione senza una presenza televisiva diretta dell’artista.

Belli continuerà quindi il proprio graduale ritorno alle attività professionali, mentre il rapporto con l’azienda di servizio pubblico proseguirà anche in vista di possibili nuovi progetti.