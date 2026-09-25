Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che, al centro dei riflettori troveremo ancora Grilo, intento a portare avanti la sua guerra personale contro Eduardo e Damiano. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 28 settembre al 2 ottobre.

Anticipazioni settimanali Upas al 2 ottobre

Grillo continua senza esitazioni la sua guerra personale contro Eduardo e Damiano, ma la sparizione misteriosa di Renda solleva nuove domande che rischiano di mandare all’aria il piano di vendetta dell’ispettore.

Intanto, grazie all’intervento di Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio sembra finalmente destinata a diminuire, anche se l’arrivo di Lorenza rischia di complicare di nuovo le cose. Mariella, sempre più persuasa dei benefici dello yoga, riuscirà inoltre a coinvolgere in questa pratica un’altra persona, del tutto inaspettata, oltre a Guido.

Un posto al sole, trame dal 28 settembre al 2 ottobre

Viola scopre della scomparsa di Damiano. Rosa, desiderosa di sapere la verità, inizia a raccogliere informazioni e si ritrova davanti a Grillo, a cui rivolge un accorato appello senza sapere chi sia. Nel frattempo, Lorenza sembra aver preso definitivamente il posto di Micaela nella gestione dei social del Vulcano, creando nuove tensioni. La presenza di Renato a una disastrosa lezione di yoga fa capire a Mariella quanto le manchi Sasà, spingendo Guido a intervenire per cercare una soluzione.

Rosa decide finalmente di rivelare a Manuel tutta la verità. Intanto, Michele deve affrontare la crescente frustrazione causata dall’insubordinazione di Walter Scala, che complica ulteriormente il suo lavoro alla guida di Radio Golfo 99.

Al Caffè Vulcano l’atmosfera si fa sempre più tesa per lo scontro tra chi critica Lorenza e chi invece la difende. Nonostante i tentativi di Cotugno di mettergli i bastoni tra le ruote, Guido cerca comunque di porre fine al conflitto tra Sasà e Mariella.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Accecato dalla sete di vendetta, Grillo prosegue il suo personale processo contro Eduardo e Damiano. La resa dei conti sembra sempre più vicina e la situazione sta precipitando verso un punto di non ritorno. Nel frattempo, Michele continua a subire gli effetti della presenza e del comportamento di Scala. Marina è sotto il ricatto di Mori, mentre Roberto si affanna alla ricerca di una soluzione per aiutare Cristina.

Dopo il colpo di pistola nello scantinato, Rosa e Clara, ignare di ciò che è realmente successo, attendono con trepidazione notizie su Damiano ed Eduardo. Il folle piano di Grillo, determinato a farsi giustizia da solo, sembra destinato a culminare in un epilogo tragico e assolutamente imprevedibile.