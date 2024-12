Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 18 dicembre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Diego decide di mettere in pausa la conoscenza con Sabrina.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Martina. La tronista è sempre più indecisa tra Ciro e Gianmarco. Cosa succederà? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 18 dicembre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Fabio. Il cavaliere è uscito con Eleonora. La dama ha qualcosa da dire a Gemma: “lui era talmente preso, me lo sarei vissuto di più. Lui mi ha raccontato che era preso da te, gli hai fatto battere il cuore. Ti capita un uomo solare, vivitelo un paio di mesi”.

ore 15:10 – Intanto in studio arriva una nuova corteggiatrice per Fabio: si tratta di Ida Linda. Poi si passa a Maurizio che chiede spiegazioni a Gloria per capire cosa l’ha spinto ad interrompere la conoscenza. La dama precisa: “ho visto che non avevo un forte stimolo, cosa dovevo fare?”, ma lui ribatte “tu hai indicato come elementi di rottura che quando vado a tavolo mi lavo sempre le mani“.

Maurizio vuole capire le motivazioni che hanno spinto Gloria a interrompere la loro conoscenza… #UominieDonne pic.twitter.com/kc8h4HJX7X — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 18, 2024

ore 15:30 – Intanto prosegue la conoscenza tra Bilal e Gloria e tra i due sono scappati anche dei baci. I due raccontano in studio l’evoluzione del loro rapporto.