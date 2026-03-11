Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 11 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia e Mario mettono fine alla Lora conoscenza.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Gemma. Due nuovi corteggiatori in studio per lei: sarà la volta buona per la dama?. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Sebastiano ed Elisabetta. “Ieri sera fino alle 7 di sera ci siamo sentiti al telefono e mi ha chiesto ancora di uscire dal programma” – ha rivelato la dama in studio.

“Mi ha chiesto di uscire fuori dal programma” #UominieDonne pic.twitter.com/crLCvqs1V5 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 11, 2026

ore 15:00 – Elisabetta è una furia con Sebastiano: “sei ignobile di sentimenti, di carattere e di tutto. Sei un uomo da niente“. Il cavaliere ribatte: “ma il tuo carattere dove sta?“.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Paola. La dama si confronta nuovamente con Edoardo.