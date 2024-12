Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 10 dicembre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gianmarco vorrebbe abbandonare il programma smettendo così di corteggiare la tronista Martina.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Michele. Il tronista ha discusso con Veronica che lascia il programma. Cosa succederà? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 dicembre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende dai troni di Martina e Gabriele. Martina chiede di poter ballare con Gianmarco, ma Ciro abbandona lo studio.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Barbara. La dama è uscita con Gaetano e Francesco.

ore 15:15 – E’ il momento di Alessio. Il cavaliere si confronta con Morena e Gloria, ma intanto è uscito in esterna con Agnese. Prosegue la loro conoscenza, ma dopo lo scontro tra il cavaliere e le altre dame, Agnese rivela di avere dei dubbi su di lui.

ore 15:30 – Si passa al trono di Francesca. La tronista si confronta con Gianmarco ed è rimasta delusa dal non aver ricevuto alcun augurio di buon compleanno. Non solo, Francesca ha fatto una sorpresa a Paolo raggiungendolo a Napoli. A fine esterna i due si sono scambiati un bacio.

ore 15:45 – Francesca commenta l’esterna con Paolo: “è andato tutto benissimo, ma il bacio mi ha dato qualche pensiero“.

ore 16:00 – Francesco ha qualcosa da dire a Francesca: “vedo che ti stai divertendo e la stai prendendo come un gioco. Non so a che gioco stai giocando, non sapevo del tuo compleanno. Mi sento molto diverso da entrambi, non capisco se a te può piacere una persona come Paolo, io mi reputo diverso. Sinceramente dovresti fare chiarezza su cosa cerchi e su che tipo di persona può piacere a te”. La tronista replica: “posso dirti la persona che non mi piace. Sinceramente su di te ho dei dubbi: da quando sei arrivato hai reazioni politicamente corrette, mature e penso che sei disinteressato”. Scatta il confronto in studio tra i due.