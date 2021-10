Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 19 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Biagio sta uscendo con una nuova dama: Daniela.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma. Come procede la conoscenza con Costabile? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 19 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia con Tina che mostra la mummia rifatta messa al sicuro dietro una teca di vetro.

ore 15:00 – Gemma entra in studio e subito cerca di rimuovere la mummia. “Dammi la chiave, non ritengo opportuno e neanche bello di vederla” – precisa la dama che sfida Tina irremovibile. La dama è uscita in esterna con Costabile e si sono scambiati dei baci non apprezzati da Tina: “vederlo così, spudoratamente, vedere due persone così adulte in questo modo a me dà un pò fastidio“, ma Gianni è in disaccordo. Allora la Cipollari fa un sondaggio: “alzino la mano tutte le persone che la pensano come me?” e il pubblico è dalla sua parte.

ore 15:15 – Costabile entra in studio sulle note di “Scappa e fuggi” di Renato Zero, una canzone scelta da Tina. L’opinionista domanda cosa hanno fatto durante la serata con Gemma e ironizza: “lei apre la porta di casa a tutti“, ma il cavaliere precisa “è stata una serata molto speciale, è una donna molto attenta. L’accoglienza è stata bellissima, ha preparato gamberi, carciofi, pistacchi e melograno“.

ore 15:30 – Si passa ad Isabella che è uscita con Massimo, il cavaliere che interessava a Gemma. “Ho scartato tutto per conoscere Isabella” – precisa il cavaliere – “lei mi piace molto”, ma dal parterre interviene Armando: “anche questo è premeditato dalla signora. Credo ci tenga tanto a sponsorizzare la sua persona, Marika l’ha sentita parlare nei camerini di fanpage”. La dama cerca di difendersi, ma è presa d’assalto da Armando, Gemma e Marika.

ore 15:45 – Isabella affonda il cavaliere: “Armando sei una persona medievale, hai cancellato 800 anni di storia“, ma il cavaliere si infuria “e tu sei medievale d’animo“. Poi la dama: “la scorsa registrazione ti sei permesso di dire che sul fatto che sono sorda che ci provo e marcio sopra, mi hai offeso e non l’accetto“. Dal parterre Gemma: “io non sponsorizzo niente e nessuno, mi gestisco tutto da sola“.

ore 16:00 – Isabella messa sotto torchio. Anche Gianni la riprende: “non è la prima volta che dici ‘per me Maria può finire qua’, ma non sei tu che decidi come e quando finire una discussione”.