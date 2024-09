E’ successo di tutto nella registrazione di oggi di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni in esclusiva, dopo una accesa lite con Mario, Armando si è arrabbiato pure con Maria De Filippi. Come mai? Cosa è accaduto in studio? A quanto pare la padrona di casa non ha preso le sue difese. Poco prima, però, Armando aveva iniziato la puntata in tutt’altro mood e aveva chiesto aiuto alla De Filippi affinché, anche grazie alla televisione, facesse un appello per aiutarlo a vedere nuovamente sua figlia.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando chiede di poter vedere sua figlia

La registrazione di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni delle talpe di Amici News, ha preso il via con un Armando piuttosto affranto. Il protagonista del parterre maschile aveva quasi le lacrime agli occhi quando ha raccontato a tutti di non riuscire più a vedere la figlia che tanto ama. Dopo aver svelato un po’ della sua vicenda personale e del malessere che prova da settimane e settimane, Armando ha chiesto aiuto alla De Filippi affinché lo aiutasse a poter incontrare la figlia anche solo con un appello dei suoi.

La puntata è poi entrata nel vivo ed Armando ha litigato nuovamente con Mario. La discussione si è accesa in poco tempo. Armando ha lasciato lo studio e si è rifiutato di entrare perché si era – a quanto pare – arrabbiato con la stessa De Filippi in quanto desiderava che prendesse le sue parti. Maria, invece, ha sottolineato che Armando si trovava in trasmissione per conoscere donne che potessero piacergli e non per litigare con gli altri corteggiatori o protagonisti del programma.

Tutti gli ospiti di Maria De Filippi: da Tony a Teresa Langella e Andrea Del Corso

Alla registrazione di Uomini e Donne hanno preso parte anche: Tony, direttamente da Temptation Island, e i neo sposi Teresa e Andrea.

Come abbiamo visto, dopo essere stato protagonista dell’edizione estiva di Temptation, Tony è stato chiamato anche nell’edizione autunnale per tener vivo lo spirito dei fidanzati nel villaggio in cui vivono insieme alle tentatrici. Tony ha colto subito la palla al balzo per divertirsi e fari divertire i presenti oltre che il pubblico a casa.

Due corteggiatori per Gemma Galgani

Quali anticipazioni vi sono sul trono Over di Uomini e Donne? Le talpe ci hanno dato news su Gemma Galgani? La dama torinese pare avere, in questo momento, ben due corteggiatori. O meglio Gemma ha conosciuto in primis un uomo, che però poi l’ha rifiutata. Poi ne ha iniziato a conoscere un altro che potrebbe sembrare che la stia prendendo in giro. Anno nuovo, problemi vecchi? Dovremo attendere la messa in onda delle nuove puntate per capire cosa stia succedendo alla dama e vedere in faccia questi corteggiatori.