Ricomincia Uomini e donne. Da lunedì prossimo, 20 aprile 2020, nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda la prima delle nuove puntate del format, messo in piedi nel rispetto delle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus in Italia. Ma cosa succederà in questo primo appuntamento con la nuova versione del programma?

Uomini e donne, anticipazioni dalla puntata del 20 aprile 2020: Occhi Blu scrive a Gemma

Stando alle anticipazioni ufficiali, nella prima puntata di Uomini e donne, che torna in tv dalle ore 14.45 di lunedì 20 aprile 2020, anche Gemma Galgani sarà protagonista di questa nuova formula.

Seduta al desk davanti ad un pc, infatti, Gemma leggerà un messaggio virtuale il cui testo così recita: «L’appetito vien mangiando. Piacere, io sono Occhi Blu». Occhi Blu, sembra di capire, è il nickname del primo corteggiatore che ha deciso di scrivere alla dama torinese.

Immancabili, dunque, gli interventi a gamba tesa da parte degli opinionisti. Collegata via Skype, così come Gianni Sperti e Ida e Riccardo, Tina Cipollari metterà in guardia l’aspirante corteggiatore con queste parole: «Caro Occhi Blu, in che guaio ti sei messo!».

A Uomini e donne, però, Gemma leggerà anche altri messaggi. Come quello di chi le chiede se crede al colpo di fulmine o un altro dal contenuto decisamente più provocatorio: «Dalle autoreggenti si intravede il reggiseno di pizzo».

Uomini e donne ricomincia e Maria De Filippi ci mette soltanto la voce

Insomma, la sensazione è che, anche in questa nuova versione di Uomini e donne, ne vedremo delle belle. Il programma sì ricomincia da inaspettate nuove dinamiche, ma pare anche ripartire dalla conferma di quasi i tutti i tratti essenziali della trasmissione.

«Comunque vada sarà un successo» (cit.) o siamo di fronte ad un primo passo per un cambiamento definitivo del format? Chi può dirlo. Certo è che, almeno per ora, la “padrona di casa” Maria De Filippi ci mette soltanto la voce (soltanto si fa per dire).