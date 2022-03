A Uomini e Donne tornano in studio Alessandro e Ida. Dopo l’uscita di entrambi, i due provano a chiarirsi, ma Armando torna all’attacco: “hai detto che non non avete avuto un rapporto completo“, ma il cavaliere salernitano si difende “non l’ho detto, ho precisato di aver avuto molta intimità“. Ida crede ad Armando, ma Alessandro é deluso dalla dama. Álla fine pace fatta tra i due che partono per un weekend in Sicilia.