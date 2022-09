Nella registrazione odierna di Uomini e Donne 2022 sono comparsi i due tronisti. Dopo le due troniste donne annunciate ieri sono stati svelati i due volti maschili che cercheranno la loro dolce metà all’interno del programma di Maria De Filippi in onda da lunedì 19 settembre 2022 alle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne 2022 tronisti: è l’ora di Federico D. e Federico N.

Chi sono i due tronisti maschi di Uomini e Donne 2022? Nella registrazione di oggi sono stati presentati Federico D. e Federico N. Cosa sappiamo di loro?

Federico N. ha 25 anni ed è di Roma. Ingegnere aeronautico, ha due sorelle più piccole. Legato alla famiglia, tanto da definire sua madre “wonder woman perché è una forza della natura, non si ferma mai“, Federico ha sottolineato di non aver alcun rapporto con il padre.

Si è inoltre definito esigente e schietto oltre che: “un po’ fumantino, tendo a sbroccare“. Cosa cerca? “Accanto a me voglio una donna forte, che abbia identità e che sappia cosa vuole nella vita. Io per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante”.

Federico D., invece, è di Genova e ha venticinque anni. Si tratta di un volto noto di Uomini e Donne perché nella scorsa stagione ha già corteggiato Veronica Rimondi.

Odontotecnico di professione, ama definirsi un cocco di mamma. In amore? “Quando mi innamoro divento quasi un sottone, sono molto impacciato, si vede proprio che mi piace una persona. Do tutto. Mi prendono sempre per il c*lo in poche parole“.

Uomini e Donne: 4 nuovi tronisti per una nuova edizione

Come andrà questa nuova edizione di Uomini e Donne? Come si comporteranno i 4 nuovi tronisti? Per scoprirlo occorrerà attendere la messa in onda delle puntate del programma pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset. Si spera che nessuno di loro – come avvenuto in passato – cerchi di fregare la produzione e che si vengano a creare vere e proprie storie d’amore capaci di far sognare il pubblico.